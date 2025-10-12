Målfest när Brynäs krossade Strömsbro på hemmaplan

Brynäs segrade – 9–0 mot Strömsbro

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leon Roos tremålsskytt för Brynäs

Brynäs hade inga problem hemma mot Strömsbro i U18 regional väst herr och vann med utklassningssiffrorna 9–0 (2–0, 4–0, 3–0).

Brynäs har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Hugo Jonsson matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Leon Roos, ett mål av Ellioth Lahtinen och ett mål av Simon Karlsson. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Leon Roos, Lexus Lidmo och Thed Jobs.

Brynäs Leon Roos stod för tre mål och ett assist, Simon Karlsson gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Ellioth Lahtinen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med två omgångar kvar är Brynäs på femte plats i tabellen medan Strömsbro är på nionde plats.

I nästa match möter Brynäs VIK Hockey U18 hemma på tisdag 14 oktober 18.30. Strömsbro möter BIK Karlskoga torsdag 16 oktober 19.00 borta.

Brynäs–Strömsbro 9–0 (2–0, 4–0, 3–0)

U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (17.15) Hugo Jonsson (Vincent Häggström, Vide Donnerstål), 2–0 (19.38) Kellan Case O´leary (Simon Karlsson, Ellioth Lahtinen).

Andra perioden: 3–0 (26.15) Ellioth Lahtinen (Simon Karlsson), 4–0 (27.36) Leon Roos (Axel Arnberg, Lexus Lidmo), 5–0 (31.47) Leon Roos (Simon Karlsson, Axel Hillström), 6–0 (37.48) Simon Karlsson (Ellioth Lahtinen, Leo Sumenkovic).

Tredje perioden: 7–0 (49.01) Leon Roos (Axel Hillström), 8–0 (50.50) Thed Jobs (Hugo Jonsson), 9–0 (57.27) Lexus Lidmo (Axel Pettersson, Leon Roos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Strömsbro: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: VIK Västerås HK, hemma, 14 oktober

Strömsbro: BIK Karlskoga, borta, 16 oktober