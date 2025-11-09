Målfest när Brooklyn Tigers HF U18 krossade Lycksele SK U18 i Swoosh Arena

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 8–2 mot Lycksele SK U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Björk tvåmålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 hade inga problem med Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 8–2 (3–1, 4–1, 1–0).

I och med detta har Brooklyn Tigers HF U18 hela fem raka segrar i U18 division 1 norra A herr och har sex raka segrar på bortaplan.

Elias Gunnarfeldt gjorde avgörande målet

Lycksele SK U18 tog ledningen i första perioden genom Wilmer Wännberg.

Brooklyn Tigers HF U18 gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 4.42. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–7.

4.44 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers HF U18:s Oskar Asserfelt på pass av Fabian Lindfors och Robin Verlehag och ökade ledningen. 2–8-målet blev matchens sista.

Brooklyn Tigers HF U18:s Fabian Lindfors stod för fyra poäng, varav ett mål, Elias Gunnarfeldt gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Gustav Björk gjorde två mål och ett assist och Oskar Asserfelt gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Lycksele SK U18 är kvar på nionde plats och att Brooklyn Tigers HF U18 fortfarande leder serien.

När lagen möttes senast vann Brooklyn Tigers HF med 19–0.

I nästa omgång har Lycksele SK U18 SK Lejon U18 borta i Malmhallen, onsdag 12 november 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 spelar borta mot Brooklyn Tigers UHF U18 tisdag 11 november 19.30.

Lycksele SK U18–Brooklyn Tigers HF U18 2–8 (1–3, 1–4, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (6.16) Wilmer Wännberg (Felix Wennerlund), 1–1 (11.49) Vilmer Östberg (Elias Engman, Liam Palo), 1–2 (14.48) Alfred Niemi (Elias Engman, Liam Palo), 1–3 (16.31) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Fabian Lindfors).

Andra perioden: 1–4 (26.07) Fabian Lindfors (Emil Hellberg), 2–4 (29.17) Molle Munter (Wilmer Wännberg, Bror Söder Jonsson), 2–5 (30.31) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Elias Gunnarfeldt), 2–6 (33.56) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Fabian Lindfors), 2–7 (34.40) Ebbe Kjellgren (Johan Landström, Oskar Asserfelt).

Tredje perioden: 2–8 (44.44) Oskar Asserfelt (Fabian Lindfors, Robin Verlehag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Nästa match:

Lycksele SK U18: SK Lejon, borta, 12 november

Brooklyn Tigers HF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 11 november