Målfest när Boro/Vetlanda krossade Vänersborg i Hydro Arena

Boro/Vetlanda-seger med 13–1 mot Vänersborg

Olle Karlsson sexmålsskytt för Boro/Vetlanda

Hugo Petersson avgjorde för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda hade inga problem med Vänersborg i U20 juniorettan syd herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 13–1 (7–0, 3–0, 3–1).

– En stabil match över 60 min vi är det bättre laget och lyckas få in puckar som annars har studsat fel väg. Skönt att få en seger efter alla förluster! Hela laget var påkopplat idag och Olle hittar nät. Lindblad gjorde en grym match och river och sliter, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Riktigt bra var Olle Karlsson, som stod för hela sex mål för Boro/Vetlanda.

Boro/Vetlandas Olle Karlsson sexmålsskytt

Boro/Vetlanda dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 7–0.

Även i andra perioden var det Boro/Vetlanda som spelade bäst och gick från 7–0 till 10–0 genom två mål av Olle Karlsson och och ett mål var av Måns Hessel.

Boro/Vetlanda tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.45 genom August Andersson och gick upp till 12–0 innan Vänersborg svarade.

Segern skrevs till slut till 13–1 för Boro/Vetlanda.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda med 10–7.

I nästa match möter Boro/Vetlanda Kållered borta och Vänersborg möter Mörrums GoIS U20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 10 februari 19.30.

Boro/Vetlanda–Vänersborg 13–1 (7–0, 3–0, 3–1)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (0.23) Olle Karlsson (Alwin Klein, Hampus Arvsäter), 2–0 (4.29) Hugo Petersson (Gustav Henrysson), 3–0 (9.24) Olle Karlsson (Hugo Borg, Olle Lobsien), 4–0 (10.10) Olle Karlsson (Hugo Borg, Hampus Arvsäter), 5–0 (17.28) Nils Blomqvist (Seth Ståhlgren Uebel), 6–0 (18.04) Olle Karlsson (Hugo Borg, Hampus Arvsäter), 7–0 (19.14) Seth Ståhlgren Uebel (August Andersson).

Andra perioden: 8–0 (24.14) Måns Hessel (William Ribbholm), 9–0 (26.23) Olle Karlsson, 10–0 (36.24) Olle Karlsson (Hugo Petersson).

Tredje perioden: 11–0 (41.45) August Andersson (Albert Dahlberg Hylén), 12–0 (43.42) Alwin Klein (Olle Lobsien, Hugo Borg), 12–1 (53.53) Alexander Wallgren (Lukas Karlsson, Ole Hillebrand), 13–1 (54.09) August Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 2-0-3

Vänersborg: 1-1-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Kållered, borta, 10 februari 19.30

Vänersborg: Mörrums GoIS IK, hemma, 10 februari 19.30