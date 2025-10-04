Målfest när Borlänge krossade Valbo J20 i Borlänge Ishall

Borlänge vann med 8–2 mot Valbo J20

Melvin Lantz gjorde två mål för Borlänge

Leo Åström avgjorde för Borlänge

Borlänge hade inga problem med Valbo J20 i U20 region väst herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (3–0, 1–2, 4–0).

I och med detta har Valbo J20 fyra förluster i rad.

Melvin Lantz med två mål för Borlänge

Borlänge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.07 i mitten av perioden. Borlänge ökade ledningen till 4–0 genom Filip Eriksson efter 5.03 i andra perioden.

Valbo J20 reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Tim Schilling och Anton Hedlund i andra perioden. Borlänge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Elias Gustafsson, Douglas Åvik, Noah Paulsen och Alexander Eriksson.

Melvin Lantz gjorde två mål för Borlänge och två målgivande passningar, Albin Daniels hade tre assists och Alexander Eriksson stod för ett mål och två assists.

Borlänge har tre segrar och två förluster och 21–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Valbo J20 med 6–5.

Borlänge tar sig an Hudiksvall i nästa match hemma tisdag 7 oktober 19.00. Valbo J20 möter samma dag 19.40 Strömsbro hemma.

Borlänge–Valbo J20 8–2 (3–0, 1–2, 4–0)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (2.04) Melvin Lantz (Albin Daniels, Douglas Åvik), 2–0 (4.40) Melvin Lantz (Albin Daniels, Alexander Eriksson), 3–0 (10.11) Leo Åström.

Andra perioden: 4–0 (25.03) Filip Eriksson (Melvin Lantz, Liam Lorenz), 4–1 (33.47) Tim Schilling (Benjamin Wettervik), 4–2 (35.33) Anton Hedlund (Elias Östlin, Loke Berg).

Tredje perioden: 5–2 (49.10) Alexander Eriksson (Leo Åström, Elias Gustafsson), 6–2 (49.36) Noah Paulsen (Maxim Somorosky), 7–2 (50.54) Elias Gustafsson (Alexander Eriksson), 8–2 (55.41) Douglas Åvik (Melvin Lantz, Albin Daniels).

Nästa match:

Borlänge: Hudiksvalls HC, hemma, 7 oktober

Valbo J20: Strömsbro IF, hemma, 7 oktober