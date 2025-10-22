Målfest när Borås krossade Nyköping i Borås Ishall

Borås vann med 10–4 mot Nyköping

Christian Lindberg matchvinnare för Borås

Andra raka segern för Borås

Borås hade inga problem med Nyköping i hockeyettan södra och vann hemma med utklassningssiffrorna 10–4 (4–0, 4–1, 2–3).

Borås–Nyköping – mål för mål

Borås var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

Nyköping reducerade dock till 8–2 genom Hugo Pettersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Borås ökade ledningen till 9–2 genom August Hansson efter 7.42.

Nyköping gjorde både 9–3 och 9–4 genom Elias Lustig och John Moberg i tredje perioden.

Borås kunde dock avgöra till 10–4 med 1.11 kvar av matchen genom Nils Juntorp.

Hugo Pettersson gjorde två mål för Nyköping och två assist. Hugo Ek Koskela stod för fyra poäng, varav ett mål för Borås och Adam Hirsch gjorde två mål och totalt tre poäng.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Borås med 18–20 och Nyköping med 17–27 i målskillnad.

Det här betyder att Borås ligger på femte plats i tabellen och Nyköping är på 18:e plats. Noteras kan att Borås sedan den 16 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Den 20 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Stora Hallen.

I nästa match möter Borås Järfälla borta på söndag 26 oktober 16.00. Nyköping möter Järfälla fredag 24 oktober 19.00 hemma.

Borås–Nyköping 10–4 (4–0, 4–1, 2–3)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (4.52) Noah Wolf (Pontus Netterberg), 2–0 (14.52) Måns Toresson (Anton Davidsson), 3–0 (16.34) Jonathan Andersen (Hugo Ek Koskela, Nils Juntorp), 4–0 (19.02) Noah Wolf (August Hansson).

Andra perioden: 4–1 (23.22) Hugo Pettersson (William Hildebertszon, John Moberg), 5–1 (25.10) Christian Lindberg (Anton Davidsson), 6–1 (26.57) Adam Hirsch (Hugo Ek Koskela), 7–1 (36.10) Hugo Ek Koskela (Pontus Netterberg), 8–1 (38.01) Adam Hirsch (Emil Smedberg, Philip Svensson).

Tredje perioden: 8–2 (40.53) Hugo Pettersson (Ossie Liljeblad), 9–2 (47.42) August Hansson (Adam Hirsch, Jesper Andersson), 9–3 (49.37) Elias Lustig (Isak Kolsbo, Hugo Pettersson), 9–4 (57.50) John Moberg (Hugo Pettersson, Alexander Åkerfelt), 10–4 (58.49) Nils Juntorp (Hugo Ek Koskela).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-0-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Borås: Järfälla HC, borta, 26 oktober

Nyköping: Järfälla HC, hemma, 24 oktober