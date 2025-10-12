Målfest när Borås krossade Hisingen på hemmaplan

Borås-seger med 8–1 mot Hisingen

Algot Andersson gjorde två mål för Borås

Ville Kiellarson avgjorde för Borås

Borås hade inga problem hemma mot Hisingen i U18 division 1 syd A och vann med utklassningssiffrorna 8–1 (5–0, 0–0, 3–1).

Borås tog därmed andra raka segern, efter 5–2 mot Halmstad J18 i premiären.

Algot Andersson gjorde två mål för Borås

Borås dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Andra perioden blev mållös. Borås stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 5–0 till 8–0.

Olof Lagerlöf reducerade förvisso men närmare än 8–1 kom inte Hisingen. Borås tog därmed en säker seger.

Albin Carlsson och Viggo Sörensen gjorde noll mål och tre assist var för Borås.

Lagen möts på nytt i Tuve Ishall den 16 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 16 oktober. Då möter Borås Grästorp/Sörhaga Alingsås i Åse & Viste Arena 19.30. Hisingen tar sig an Bäcken borta 19.40.

Borås–Hisingen 8–1 (5–0, 0–0, 3–1)

U18 division 1 syd A, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (2.14) Lucas Siedberg (Albin Carlsson, Viggo Sörensen), 2–0 (2.39) Ville Kiellarson (Viggo Sörensen, Liam Hultqvist), 3–0 (4.24) Villgot Nordholm (Algot Andersson, Viggo Sörensen), 4–0 (6.30) Liam Danklint (Elvin Gustafsson), 5–0 (10.33) Algot Andersson (Lucas Siedberg, Albin Carlsson).

Tredje perioden: 6–0 (41.55) Philip Nordquist (Lucas Siedberg, Ville Kiellarson), 7–0 (53.52) Liam Greén (Albin Carlsson), 8–0 (54.05) Algot Andersson (Villgot Nordholm, Liam Danklint), 8–1 (59.36) Olof Lagerlöf (Noah Fredriksson).

Nästa match:

Borås: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 16 oktober

Hisingen: Bäcken HC, borta, 16 oktober