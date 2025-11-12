Målfest när Bodens HF krossade Clemensnäs i Kopparhallen

Bodens HF vann med 9–2 mot Clemensnäs

Bodens HF:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Elias Callgren avgjorde för Bodens HF

Bodens HF hade inga problem med Clemensnäs i hockeyettan norra och vann borta med utklassningssiffrorna 9–2 (6–2, 0–0, 3–0).

Segern var Bodens HF:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Lindlöven nästa för Bodens HF

Bodens HF dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–2.

Andra perioden slutade 0–0 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Bodens HF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Kevin Arvidsson, Alexander Wallin och Daniel Mannberg.

Kevin Arvidsson gjorde två mål för Bodens HF och spelade fram till ett mål och Elias Callgren stod för tre poäng, varav ett mål.

Bodens HF ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Noteras kan att Bodens HF sedan den 24 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

På lördag 15 november 16.00 spelar Clemensnäs hemma mot Surahammar och Bodens HF borta mot Lindlöven.

Clemensnäs–Bodens HF 2–9 (2–6, 0–0, 0–3)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (6.42) Robin Johansson (Olof Hjalmar), 1–1 (8.35) Erik Hannu (Wille Åström), 1–2 (9.47) Andreas Nilsson (Gustav Hedberg, Kevin Arvidsson), 1–3 (10.08) Elias Callgren (Alexander Wallin, Simon Andersson), 2–3 (12.37) Samuel Manberg (Liam Lindström), 2–4 (16.20) Nils Thomasson (Oscar Eriksson, Andreas Nilsson), 2–5 (17.13) Kevin Arvidsson (Gustav Hedberg), 2–6 (19.23) Nils Thomasson (Daniel Mannberg, Oscar Eriksson).

Tredje perioden: 2–7 (43.05) Kevin Arvidsson (Joshua Laframboise, Elias Callgren), 2–8 (44.07) Alexander Wallin (Elias Callgren), 2–9 (48.34) Daniel Mannberg (Wille Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Bodens HF: 3-1-1

Nästa match:

Clemensnäs: Surahammars IF, hemma, 15 november

Bodens HF: Lindlövens IF, borta, 15 november