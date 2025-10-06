Målfest när Boden krossade Brooklyn i Lulebohallen

Boden vann med 12–2 mot Brooklyn

Bodens Pijus Pranskevicius fyramålsskytt

Victor Holmqvist avgjorde för Boden

Boden hade inga problem med Brooklyn i U20 region norr A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 12–2 (1–0, 6–1, 5–1).

Snackisen var Pijus Pranskevicius – som gjorde hela fyra av Bodens mål.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Victor Holmqvist 2, Edvin Ek, Kasper Johansson, Ludvig Jonsson, Elias Selström, Froste Öhman och Hugo Östberg, målen för Brooklyn gjordes av Axel Häggström och Axel Öhman.

Det var andra raka segern för Boden, efter 5–3 mot just Kalix i premiären.

Pijus Pranskevicius med fyra mål för Boden

Pijus Pranskevicius gav gästande Boden ledningen efter 5.59 på pass av Elias Eklund och Elias Selström. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 1–7.

Boden hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.17 genom Hugo Östberg och gick upp till 1–11 innan Brooklyn svarade.

Till slut blev det 2–12 till Boden.

Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Hive Arena.

I nästa match, torsdag 9 oktober möter Brooklyn Lejon hemma i Lulebohallen 19.30 medan Boden spelar hemma mot Sunderby 19.00.

Brooklyn–Boden 2–12 (0–1, 1–6, 1–5)

U20 region norr A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.59) Pijus Pranskevicius (Elias Eklund, Elias Selström).

Andra perioden: 0–2 (22.07) Elias Selström (Froste Öhman, Elias Eklund), 1–2 (25.23) Axel Öhman (Axel Häggström, Odd Lindgren), 1–3 (28.29) Victor Holmqvist (Froste Öhman, Kasper Johansson), 1–4 (33.14) Ludvig Jonsson (Elias Selström, Pijus Pranskevicius), 1–5 (33.21) Kasper Johansson (Edvin Ek, Hugo Östberg), 1–6 (36.53) Pijus Pranskevicius (Elias Selström), 1–7 (37.45) Edvin Ek (Olle Lundqvist, Kasper Johansson).

Tredje perioden: 1–8 (40.17) Hugo Östberg (Edvin Ek, Kasper Johansson), 1–9 (40.40) Pijus Pranskevicius (Elias Selström), 1–10 (41.24) Victor Holmqvist (Elis Huhta), 1–11 (51.11) Froste Öhman (Pijus Pranskevicius, Enzo Barsk), 2–11 (55.11) Axel Häggström (Max Englund), 2–12 (59.06) Pijus Pranskevicius (Elias Selström).

Nästa match:

Brooklyn: SK Lejon, hemma, 9 oktober

Boden: Sunderby SK, hemma, 9 oktober