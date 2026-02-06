Målfest när Bik Karlskoga krossade Mora i Nobelhallen

Bik Karlskoga-seger med 10–2 mot Mora

Bik Karlskogas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jonatan Harju avgjorde för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga hade inga problem med Mora i hockeyallsvenskan och vann hemma med utklassningssiffrorna 10–2 (4–1, 3–0, 3–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Mora vann med 2–1.

Segern var Bik Karlskogas fjärde på de senaste fem matcherna.

Bik Karlskoga–Mora – mål för mål

Bik Karlskoga dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Bik Karlskoga som var vassast och gick från 4–1 till 7–1 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Noel Fransén, Casper Haugen Evensen och Åke Stakkestad.

Bik Karlskoga vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 10–2.

Bik Karlskogas Oliver Eklind hade tre assists, Hampus Plato gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Tim Barkemo hade tre assists.

I nästa omgång har Bik Karlskoga Nybro borta i Liljas Arena, måndag 16 februari 19.00. Mora spelar hemma mot Vimmerby tisdag 10 februari 19.00.

Bik Karlskoga–Mora 10–2 (4–1, 3–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (1.41) Georg Weigelt (Martin Fransson, Jesper Norbäck), 1–1 (2.23) Leevi Viitala (Alexander Leandersson, Tim Barkemo), 2–1 (7.50) Leevi Viitala (Hampus Plato, Niklas Nilsson), 3–1 (12.12) Jonatan Harju (Kalle Jellvert, Adam Rockwood), 4–1 (18.35) Hampus Plato (Tim Barkemo).

Andra perioden: 5–1 (31.49) Noel Fransén (Jonatan Harju, Oliver Eklind), 6–1 (32.35) Casper Haugen Evensen (Simen Andre Edvardsen, Alexander Ljungkrantz), 7–1 (34.50) Åke Stakkestad (Henrik Björklund, Oliver Eklind).

Tredje perioden: 8–1 (47.35) Alexander Ljungkrantz, 9–1 (49.46) Hampus Plato (Tim Barkemo, Oliver Eklind), 10–1 (50.15) Henrik Björklund (Eero Teräväinen), 10–2 (58.16) Hampus Larsson (Gustav Salmi-Lilja, Gustav Olhaver).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Nybro Vikings IF, borta, 16 februari 19.00

Mora: Vimmerby HC, hemma, 10 februari 19.00