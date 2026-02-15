Målfest när BIK Karlskoga krossade Malung på hemmaplan

BIK Karlskoga-seger med 8–0 mot Malung

BIK Karlskogas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Theo Berggren tvåmålsskytt för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga hade inga problem hemma mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann med utklassningssiffrorna 8–0 (3–0, 0–0, 5–0).

Segern var BIK Karlskogas åttonde på de senaste tio matcherna.

BIK Karlskoga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

BIK Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Williham Jonsson, Theo Berggren, Theo Fridèn, Ebbe Knutsson och Milton Dahlström.

BIK Karlskogas Theo Berggren stod för två mål och ett assist, Wilmer Olmats hade tre assists och Olle Andersson hade tre assists.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga med 6–2.

BIK Karlskoga tar sig an IFK Arboga J18 i nästa match borta torsdag 19 februari 19.10. Malung möter samma dag 19.00 Lindlöven J18 hemma.

BIK Karlskoga–Malung 8–0 (3–0, 0–0, 5–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.36) Theo Berggren (Theo Fridèn), 2–0 (14.32) Adam Skoogh (Olle Andersson), 3–0 (19.31) Levi Kristiansson.

Tredje perioden: 4–0 (41.44) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats), 5–0 (49.08) Milton Dahlström (Olle Andersson, Theo Berggren), 6–0 (52.35) Williham Jonsson (Wilmer Olmats), 7–0 (56.25) Theo Berggren (Olle Andersson), 8–0 (59.54) Theo Fridèn (Wilmer Olmats).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 3-1-1

Malung: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga: IFK Arboga, borta, 19 februari 19.10

Malung: Lindlövens IF, hemma, 19 februari 19.00