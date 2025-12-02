Målfest när BIK Karlskoga J20 krossade Malung i Malungs Ishall

BIK Karlskoga J20-seger med 7–1 mot Malung

BIK Karlskoga J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marcelo Henriksson Ribeiro matchvinnare för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 hade inga problem med Malung i U20 region väst herr och vann borta med utklassningssiffrorna 7–1 (2–0, 0–1, 5–0). BIK Karlskoga J20 fick därmed revansch från senaste mötet, som Malung vann med 1–2.

Segern var BIK Karlskoga J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Malung–BIK Karlskoga J20 – mål för mål

BIK Karlskoga J20 tog ledningen efter 10.13 genom Isak Granquist på passning från Linus Ericsson och Isak Lunde-Sletten.

0–2 kom efter 15.59 när Marcelo Henriksson Ribeiro hittade rätt med assist av Joel Antonsson och Filip Wiberg.

Efter 9.18 i andra perioden slog Måns Gyllensten till och reducerade åt Malung.

Även i tredje perioden var BIK Karlskoga J20 starkast och gick från 1–2 till 1–7 genom mål av William Bråtner, Arwid Forsman, Hannes Perman, Samuel Grans och Villiam Lederud och avgjorde matchen.

BIK Karlskoga J20:s Arwid Forsman stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 6 december spelar Malung borta mot Grums 13.00 och BIK Karlskoga J20 mot Strömsbro hemma 12.30 i Nobelhallen.

Malung–BIK Karlskoga J20 1–7 (0–2, 1–0, 0–5)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.13) Isak Granquist (Linus Ericsson, Isak Lunde-Sletten), 0–2 (15.59) Marcelo Henriksson Ribeiro (Joel Antonsson, Filip Wiberg).

Andra perioden: 1–2 (29.18) Måns Gyllensten.

Tredje perioden: 1–3 (42.00) William Bråtner (Agust Kittel, Arwid Forsman), 1–4 (45.55) Arwid Forsman (William Bråtner, Karl-Alfred Järås), 1–5 (46.43) Hannes Perman, 1–6 (51.26) Samuel Grans (Filip Ladréhn, Arwid Forsman), 1–7 (55.04) Villiam Lederud (Filip Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Nästa match:

Malung: Grums IK Hockey, borta, 6 december

BIK Karlskoga J20: Strömsbro IF, hemma, 6 december