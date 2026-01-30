Målfest när Älta IF krossade IFK Österåker Hockey på hemmaplan
- Älta IF vann med 6–0 mot IFK Österåker Hockey
- Älta IF:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Femte raka segern för Älta IF
Älta IF hade inga problem hemma mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann med 6–0.
Därmed har Älta IF vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.
Älta IF–IFK Österåker Hockey – mål för mål
Resultatet innebär att Älta IF ligger kvar på tredje plats och IFK Österåker Hockey på åttonde plats i tabellen.
Den 15 februari möts lagen återigen, då i Österåker Sportcentrum.
I nästa omgång har Älta IF Åker/Strängnäs HC borta i Åkers Ishall, tisdag 3 februari 19.25. IFK Österåker Hockey spelar borta mot Järfälla HC måndag 2 februari 20.00.
