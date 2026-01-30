Målfest när Älta IF krossade IFK Österåker Hockey på hemmaplan

Älta IF vann med 6–0 mot IFK Österåker Hockey

Älta IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Femte raka segern för Älta IF

Älta IF hade inga problem hemma mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann med 6–0.

Därmed har Älta IF vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Älta IF–IFK Österåker Hockey – mål för mål

Resultatet innebär att Älta IF ligger kvar på tredje plats och IFK Österåker Hockey på åttonde plats i tabellen.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Österåker Sportcentrum.

I nästa omgång har Älta IF Åker/Strängnäs HC borta i Åkers Ishall, tisdag 3 februari 19.25. IFK Österåker Hockey spelar borta mot Järfälla HC måndag 2 februari 20.00.