Målfest när Älta IF krossade IFK Österåker Hockey på bortaplan

Älta IF-seger med 12–3 mot IFK Österåker Hockey

Älta IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vilgot Erlandsson fyramålsskytt för Älta IF

Älta IF hade inga problem borta mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann med utklassningssiffrorna 12–3 (3–1, 6–1, 3–1).

Älta IF:s Vilgot Erlandsson var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Älta IF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Vilgot Erlandsson med fyra mål för Älta IF

Älta IF var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

Älta IF hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 6.24 genom Vilgot Erlandsson och gick upp till 1–5 innan IFK Österåker Hockey svarade.

Innan perioden var över hade Älta IF ryckt åt sig ledningen med 9–2.

Älta IF vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 12–3.

När lagen möttes senast vann Älta med 6–0.

Måndag 16 februari 20.00 spelar IFK Österåker Hockey borta mot Tullinge U18. Älta IF möter Spånga borta i Stricct Travel Arena torsdag 19 februari 19.45.

IFK Österåker Hockey–Älta IF 3–12 (1–3, 1–6, 1–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 1–0 (7.47) Jonatan Gomez Rosén (Rickard Mattinson, Robin Holm), 1–1 (14.04) Hjalmar Björk (Eliott Malmberg, Elliot Danielsen), 1–2 (18.05) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn, Emil Därth), 1–3 (19.59) Emil Därth (Vilgot Erlandsson, Alfred Friedman).

Andra perioden: 1–4 (26.24) Vilgot Erlandsson (Alfred Friedman, Jacob Svahn), 1–5 (29.47) Jacob Svahn (Olof Skaar, Alfred Friedman), 2–5 (29.54) Leo Martins Grikis, 2–6 (33.55) Eliott Malmberg (Emil Därth, Malte Olenius), 2–7 (36.00) Anton Wannqvist (Victor Svantesson Löfvenmark, Eliott Malmberg), 2–8 (37.07) Alfred Friedman (Jacob Svahn, Vilgot Erlandsson), 2–9 (38.47) Filip Karlsson (Alfred Friedman, Eliott Malmberg).

Tredje perioden: 2–10 (40.29) Emil Därth (Alfred Friedman), 3–10 (50.48) Jonatan Gomez Rosén (Robin Holm, Theo Zetterström), 3–11 (53.53) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Jacob Svahn), 3–12 (56.06) Vilgot Erlandsson (Emil Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Älta IF: 4-0-1

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Tullinge TP HC, borta, 16 februari 20.00

Älta IF: Spånga IS IK 1, borta, 19 februari 19.45