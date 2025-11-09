Målfest när Åker/Strängnäs HC krossade Segeltorps IF U18 i Åkers Ishall

Åker/Strängnäs HC-seger med 12–4 mot Segeltorps IF U18

Oskar Karlsson avgjorde för Åker/Strängnäs HC

Fjärde raka nederlaget för Segeltorps IF U18

Åker/Strängnäs HC hade inga problem med Segeltorps IF U18 i U18 division 1 östra C herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 12–4 (2–0, 3–1, 7–3).

Resultatet innebär att Segeltorps IF U18 nu har fyra förluster i rad.

Åker/Strängnäs HC–Segeltorps IF U18 – mål för mål

Åker/Strängnäs HC var starkast i första perioden som laget vann med 2–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Åker/Strängnäs HC vann också tredje perioden 7–3 och matchen med hela 12–4.

Åker/Strängnäs HC:s Alexander Pajarinen stod för ett mål och fem assists, Oskar Karlsson gjorde två mål och tre målgivande passningar, Alfred Brun gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Rasmus Rosborg gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Gösta Wallin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Jamie Andersson gjorde två mål och ett målgivande pass, Liam Balck gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Daniel Norling gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Viggo Hallbeck gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Segeltorps IF U18.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Segeltorpshallen.

I nästa match möter Åker/Strängnäs HC Eskilstuna Linden Hockey borta på söndag 16 november 18.30. Segeltorps IF U18 möter Tullinge U18 fredag 14 november 19.50 borta.

Åker/Strängnäs HC–Segeltorps IF U18 12–4 (2–0, 3–1, 7–3)

U18 division 1 östra C herr, Åkers Ishall

Första perioden: 1–0 (10.02) Liam Balck (Rasmus Rosborg, Oskar Karlsson), 2–0 (13.33) Liam Balck (Gösta Wallin, Alfred Brun).

Andra perioden: 3–0 (20.20) Oskar Karlsson (Gösta Wallin, Liam Balck), 3–1 (24.02) Kevin Efraimsson (Jack Söderström, Gabriel Evaldsson), 4–1 (26.05) Alfred Brun (Oskar Karlsson), 5–1 (33.51) Oskar Karlsson (Gösta Wallin).

Tredje perioden: 6–1 (41.31) Eskil Swartling (Alexander Pajarinen, Jamie Andersson), 6–2 (42.46) Viggo Hallbeck, 7–2 (44.53) Alexander Pajarinen (Rasmus Rosborg, Alfred Brun), 8–2 (49.00) Jamie Andersson (Daniel Norling, Alexander Pajarinen), 8–3 (52.31) Viggo Hallbeck (Elliot Hallbeck), 9–3 (52.57) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Alexander Pajarinen), 10–3 (55.10) Daniel Norling (Alexander Pajarinen, Lucas Pajarinen), 10–4 (57.30) Kevin Efraimsson (Viggo Hallbeck, William Lindblom Nordén), 11–4 (57.59) Gösta Wallin (Oskar Karlsson, Rasmus Rosborg), 12–4 (58.40) Jamie Andersson (Alexander Pajarinen, Daniel Norling).

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 16 november

Segeltorps IF U18: Tullinge TP HC, borta, 14 november