Målfest för Vita Hästen J20 hemma mot Vänersborg

Vita Hästen J20 vann med 12–3 mot Vänersborg

Vita Hästen J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wille Moberg avgjorde för Vita Hästen J20

Det blev en riktig storseger för Vita Hästen J20 mot Vänersborg hemma i U20 juniorettan syd herr. Matchen slutade 12–3 (6–1, 4–0, 2–2).

Segern var Vita Hästen J20:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Kållered nästa för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 var vassast i första perioden som laget vann klart med 6–1.

Även i andra perioden var det Vita Hästen J20 som var starkast och gick från 6–1 till 10–1 genom mål av Frans Vejkabo, Emil Önander, Gustav Ringborg och Emil Aldén.

Tredje perioden slutade 2–2 och Vita Hästen J20 vann matchen med 12–3.

Vita Hästen J20:s Emil Önander stod för två mål och fyra assists, Emil Aldén gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Frans Vejkabo gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Vita Hästen J20 ligger kvar på fjärde plats och Vänersborg på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vita Hästen med 7–6.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Vita Hästen J20 Kållered i Kållereds Ishall 15.30. Vänersborg tar sig an KRIF Hockey J20 borta 14.00.

Vita Hästen J20–Vänersborg 12–3 (6–1, 4–0, 2–2)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (0.18) Theodor Blomgren (Lukas Karlsson, William Andersson), 1–1 (2.57) Emil Önander (Melvin Mörlin, Emil Aldén), 2–1 (3.58) Milo Lennartsson (Ville Emvall, Victor Lander), 3–1 (9.43) Filip Törnström (Charlie Bäckström, Tristan Johansen), 4–1 (10.15) Wille Moberg (Frans Vejkabo, Liam Eneman), 5–1 (15.25) Wille Moberg (Frans Vejkabo, Liam Eneman), 6–1 (16.17) Vidar Torstensson (Emil Aldén, Emil Önander).

Andra perioden: 7–1 (23.29) Frans Vejkabo (Tristan Johansen, Filip Törnström), 8–1 (29.41) Emil Önander (Melvin Mörlin, Victor Lander), 9–1 (29.50) Gustav Ringborg (Emil Önander, Emil Aldén), 10–1 (37.13) Emil Aldén (Edgar Klavins, Emil Önander).

Tredje perioden: 11–1 (42.41) Jakob Holgersson (Emil Önander, Elliot Fäldt), 11–2 (45.27) William Skoogh, 11–3 (48.07) Teodor Ohlsson, 12–3 (57.26) Milliam Dahlgren (Milo Lennartsson, Elliot Fäldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 4-0-1

Vänersborg: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen J20: Kållered, borta, 31 januari 15.30

Vänersborg: KRIF Hockey, borta, 31 januari 14.00