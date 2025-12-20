Målfest för Viking borta mot Nor IK U23/Solstad HC

Viking segrade – 10–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Vikings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Olsson tremålsskytt för Viking

Det blev en riktig storseger för Viking mot Nor IK U23/Solstad HC borta i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 1–10 (0–3, 0–5, 1–2).

Segern var Vikings fjärde på de senaste fem matcherna.

Filip Olsson gjorde tre mål för Viking

I första perioden var det Viking som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Viking starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom två mål av Edvin Brokvist, ett mål av Max Leinemar, ett mål av Lucas Jägerung och ett mål av Liam Johansson.

Viking vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 10–1.

Edvin Brokvist gjorde två mål för Viking och spelade fram till tre mål och Filip Olsson stod för fem poäng, varav tre mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Viking med 11–0.

I nästa match, lördag 10 januari möter Nor IK U23/Solstad HC Grums IK 2 borta i Billerudhallen 16.30 medan Viking spelar hemma mot Kumla 14.00.

Nor IK U23/Solstad HC–Viking 1–10 (0–3, 0–5, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (2.50) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Kevin Qvist), 0–2 (16.04) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Kevin Qvist), 0–3 (19.57) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Emil Höglund).

Andra perioden: 0–4 (23.52) Edvin Brokvist (Filip Olsson, Herman Olsson), 0–5 (27.46) Edvin Brokvist (Filip Olsson, Herman Olsson), 0–6 (29.37) Lucas Jägerung (Wiggo Hammarström, Anton Ballester), 0–7 (32.04) Liam Johansson, 0–8 (34.48) Max Leinemar (Hugo Johannesson, Melwin Andersson).

Tredje perioden: 0–9 (43.10) Jacob Carlsson, 0–10 (49.06) Hugo Johannesson (Jacob Carlsson), 1–10 (57.42) Martin Johansson (Cevin Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Viking: 4-0-1

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Grums IK 2, borta, 10 januari 16.30

Viking: Kumla HC Black Bulls, hemma, 10 januari 14.00