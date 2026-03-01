Målfest för Valbo J18 borta mot Kils AIK J18

Valbo J18 vann med 9–2 mot Kils AIK J18

Valbo J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Felix Pettersson avgjorde för Valbo J18

Det blev en riktig storseger för Valbo J18 mot Kils AIK J18 borta i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 2–9 (2–3, 0–2, 0–4).

Segern var Valbo J18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att Kils AIK J18 nu har fyra förluster i rad.

Kils AIK J18–Valbo J18 – mål för mål

Valbo J18 var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 9.48 i andra perioden nätade Joakim Lindberg återigen framspelad av Felix Pettersson och Mateus Jonsson och gjorde 2–4. Max Olsson gjorde dessutom 2–5 efter 13.52 på pass av Ludvig Fougman och Felix Pettersson.

Valbo J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Milo Mcguinness, Benjamin Skogsberg Olsson, Kasper Grahn och Adam Hugosson.

Milo Mcguinness gjorde ett mål för Valbo J18 och två assist, Vigge Öhlander hade tre assists och Felix Pettersson stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Valbo med 12–0.

Kils AIK J18 tar sig an Malung i nästa match borta torsdag 5 mars 19.00. Valbo J18 möter samma dag 19.10 IFK Arboga J18 borta.

Kils AIK J18–Valbo J18 2–9 (2–3, 0–2, 0–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (5.35) David Hansson (Oscar Bill), 1–1 (7.18) Benjamin Skogsberg Olsson (Vigge Öhlander, Milo Mcguinness), 2–1 (13.55) Philip Karlsson (Aston De Melo, Lucas Arwengrim), 2–2 (14.12) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson), 2–3 (19.59) Felix Pettersson (Vigge Öhlander, Milo Mcguinness).

Andra perioden: 2–4 (29.48) Joakim Lindberg (Felix Pettersson, Mateus Jonsson), 2–5 (33.52) Max Olsson (Ludvig Fougman, Felix Pettersson).

Tredje perioden: 2–6 (41.42) Benjamin Skogsberg Olsson, 2–7 (41.55) Kasper Grahn (Hjalmar Dahlgren, Adam Hugosson), 2–8 (48.05) Milo Mcguinness (Vigge Öhlander, Ludvig Fougman), 2–9 (58.00) Adam Hugosson (Kasper Grahn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 1-0-4

Valbo J18: 4-0-1

Nästa match:

Kils AIK J18: Malungs IF, borta, 5 mars 19.00

Valbo J18: IFK Arboga, borta, 5 mars 19.10