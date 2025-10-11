Målfest för Timrå IK U18 hemma mot Piteå

Timrå IK U18 vann med 9–1 mot Piteå

Alvin Svanlund med två mål för Timrå IK U18

William Edlund matchvinnare för Timrå IK U18

Det blev en riktig storseger för Timrå IK U18 mot Piteå hemma i U18 regional norr herr. Matchen slutade 9–1 (3–0, 2–0, 4–1).

– En gedigen insats men högspelglädje och bra GiveN’Go spel från röd och framåt vilket resulterade i att alla formationer bidrog, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson efter matchen.

Piteås huvudtränare Mikael Berglund:

– Vi är tvåa i de flesta beslut på isen och förlorar mot ett välspelande och bra Timrå.

Alvin Svanlund tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Timrå IK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.21 i mitten av perioden. Timrå IK U18 startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Zack Wallgren och Albin Klar. Timrå IK U18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 9–1.

Timrå IK U18:s Petter Dahlqvist hade fyra assists, Alvin Svanlund stod för två mål och två assists, Albin Klar gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Melker Lundgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Timrå IK U18 nu ligger på fjärde plats. Piteå är på elfte plats. Så sent som den 17 september låg Timrå IK U18 på nionde plats i tabellen.

Söndag 12 oktober spelar Timrå IK U18 hemma mot Östersund 14.30 och Piteå mot Ö-vik Hockey J18 borta 10.30 i Skyttishallen.

Timrå IK U18–Piteå 9–1 (3–0, 2–0, 4–1)

U18 regional norr herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (6.44) Alvin Svanlund (Petter Dahlqvist, Albin Klar), 2–0 (11.11) William Edlund (Melker Lundgren, Zack Wallgren), 3–0 (15.05) Melker Lundgren (Alvin Svanlund, Albin Klar).

Andra perioden: 4–0 (25.14) Zack Wallgren (Sixten Randefalk, Vincent Landin Bray), 5–0 (30.09) Albin Klar (Petter Dahlqvist, Alvin Svanlund).

Tredje perioden: 5–1 (40.47) Ville Wimander (Nils Johansson), 6–1 (44.30) Elton Sandman (Isac Eriksson), 7–1 (45.42) Sixten Randefalk (Petter Dahlqvist, Alexander Söderberg), 8–1 (49.03) Max Persson (Melker Lundgren, Alexander Söderberg), 9–1 (57.42) Alvin Svanlund (Albin Klar, Petter Dahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 3-0-2

Piteå: 0-0-5

Nästa match:

Timrå IK U18: Östersunds IK, hemma, 12 oktober

Piteå: Örnsköldsvik HF, borta, 12 oktober