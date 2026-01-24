Målfest för Timrå IK – 8–2 hemma mot Färjestad

Timrå IK vann med 8–2 mot Färjestad

Anton Lander matchvinnare för Timrå IK

Åtta raka mål av Timrå IK

Det blev en storseger för Timrå IK när laget mötte Färjestad hemma i SHL. Matchen slutade 8–2 (0–2, 5–0, 3–0).

Timrå IK–Färjestad – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter 4.12 genom Radim Zohorna. Laget ökade också ledningen till 0–2 genom Viktor Lodin med assist av David Tomasek och Axel Bergkvist efter 6.06.

I andra perioden var det i stället Timrå IK som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 5–0 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Timrå IK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Albin Sundin, Jonathan Dahlén och David Lilja.

Timrå IK:s Sebastian Hartmann hade tre assists och Per Svensson stod för ett mål och två assists.

Timrå IK har tre segrar och två förluster och 17–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har två vinster och tre förluster och 16–18 i målskillnad.

Timrå IK tar sig an Malmö i nästa match hemma tisdag 27 januari 19.00. Färjestad möter Frölunda hemma torsdag 29 januari 19.00.

Timrå IK–Färjestad 8–2 (0–2, 5–0, 3–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (4.12) Radim Zohorna, 0–2 (6.06) Viktor Lodin (David Tomasek, Axel Bergkvist).

Andra perioden: 1–2 (24.46) Anton Lander (Sebastian Hartmann), 2–2 (27.13) Per Svensson (Erik Walli Walterholm, Linus Eriksson), 3–2 (30.29) Anton Lander (Sebastian Hartmann), 4–2 (33.38) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Didrik Strömberg), 5–2 (35.28) Anton Lundmark (Albin Sundin, Per Svensson).

Tredje perioden: 6–2 (54.28) Jonathan Dahlén (Didrik Strömberg, Marcus Hardegård), 7–2 (55.57) David Lilja, 8–2 (57.40) Albin Sundin (Per Svensson, Sebastian Hartmann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 januari 19.00

Färjestad: Frölunda HC, hemma, 29 januari 19.00