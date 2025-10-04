Målfest för Tierps HK U18 borta mot IFK Österåker Hockey

Tierps HK U18 vann med 11–0 mot IFK Österåker Hockey

Ivar Jonsson femmålsskytt för Tierps HK U18

Sju olika målgörare för Tierps HK U18

Det blev en riktig storseger för Tierps HK U18 mot IFK Österåker Hockey borta i U18 Div 1 östra A herr. Matchen slutade 0–11 (0–3, 0–5, 0–3).

Riktigt bra var Ivar Jonsson, som stod för hela fem mål för Tierps HK U18.

Ivar Jonsson gjorde fem mål för Tierps HK U18

Tierps HK U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Tierps HK U18 starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom tre mål av Ivar Jonsson, ett mål av Oliver Hansson och ett mål av Charlie Melin. Tierps HK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Ivar Jonsson, Kevin Grundin och Joel Uebersax.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vegahallen.

IFK Österåker Hockey tar sig an Järfälla HC i nästa match hemma söndag 12 oktober 15.00. Tierps HK U18 möter SK Iron Hockey hemma torsdag 9 oktober 20.00.

IFK Österåker Hockey–Tierps HK U18 0–11 (0–3, 0–5, 0–3)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (8.26) Ivar Jonsson (Oliver Hansson, Kevin Grundin), 0–2 (17.12) Elmer Parling (Albin Lindegren), 0–3 (17.22) Hampus Ek (Albin Lindegren, Jacob Helling).

Andra perioden: 0–4 (20.26) Ivar Jonsson (Kevin Larsson, Eddie Käll), 0–5 (20.38) Oliver Hansson (Lukas Uebersax, Oscar Susi), 0–6 (26.34) Ivar Jonsson (Troy Södergren, Kevin Larsson), 0–7 (31.06) Charlie Melin (Elias Karlsson), 0–8 (36.49) Ivar Jonsson (Hugo Vindeland).

Tredje perioden: 0–9 (41.31) Ivar Jonsson, 0–10 (43.10) Joel Uebersax, 0–11 (56.50) Kevin Grundin (Hugo Vindeland).

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Järfälla HC, hemma, 12 oktober

Tierps HK U18: SK Iron Hockey, hemma, 9 oktober