Täby klart för kval

Täby har haft en bra säsong i U18 regional öst herr och är nu klart för kval. Det efter seger, 8–2 (3–0, 2–0, 3–2), på bortaplan mot Nacka på söndagen.

Täby stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.56 tidigt i perioden. Även i andra perioden var Täby starkast och gick från 0–3 till 0–5 genom mål av Mark Gushchin och Ruben Palmers. Täby vann också tredje perioden 2–3 och matchen med hela 8–2.

Viggo Låhdö och Mark Gushchin gjorde båda ett mål och två assist för Täby.

Det här betyder att Nacka slutar på åttonde plats och Täby på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Täby som så sent som den 1 oktober låg på elfte plats.

Nacka–Täby 2–8 (0–3, 0–2, 2–3)

U18 regional öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (1.05) Ruben Palmers, 0–2 (6.37) Ludvig Langermo Neuman (Axel Sjulander, Mark Gushchin), 0–3 (9.01) Olle Fredén Ericsson (Viggo Låhdö, Jonathan Kucera).

Andra perioden: 0–4 (24.22) Mark Gushchin (Ludvig Langermo Neuman), 0–5 (37.53) Ruben Palmers (Viggo Låhdö, Olle Fredén Ericsson).

Tredje perioden: 1–5 (40.23) Malte Liljegren (Vidar Bildsten, Hugo Mikaelsson), 1–6 (41.36) Vincent Bäckdahl (Tim Münger, Malte Jansson), 2–6 (43.23) Vidar Bildsten (Wilson Wikholm, Jonathan Forsström), 2–7 (52.53) Alexander Gilljam (Ludvig Langermo Neuman, Mark Gushchin), 2–8 (57.44) Viggo Låhdö (Tim Münger, Vincent Bäckdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 0-1-4

Täby: 3-0-2