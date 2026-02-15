Målfest för Täby – 7–0 hemma mot Östersunds IK U18

Täby vann med 7–0 mot Östersunds IK U18

Tim Münger gjorde tre mål för Täby

Andra raka förlusten för Östersunds IK U18

Det blev en storseger för Täby när laget mötte Östersunds IK U18 hemma i U18 Nationell norra. Matchen slutade 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

Täby tog ledningen efter tio minuters spel genom Tim Münger på passning från Ludvig Langermo Neuman och Malte Jansson. Efter 13.15 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Jonathan Kucera hittade rätt framspelad av Alexander Gilljam och Olle Fredén Ericsson.

Även i andra perioden var Täby starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Ludvig Langermo Neuman, Tim Münger och Alexander Gilljam.

4.25 in i tredje perioden slog Tim Münger till på nytt framspelad av Jonathan Kucera och Ruben Palmers och ökade ledningen. Täby gjorde också 7–0 genom Filip Leijonhielm efter förarbete från Vincent Bäckdahl och Viggo Låhdö efter 19.11.

Täbys Tim Münger stod för tre mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Täby med 7–5.

Onsdag 18 februari 19.00 spelar Täby borta mot AIK. Östersunds IK U18 möter Luleå U18 borta i Lulebohallen lördag 21 februari 16.00.

Täby–Östersunds IK U18 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (10.33) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Malte Jansson), 2–0 (13.15) Jonathan Kucera (Alexander Gilljam, Olle Fredén Ericsson).

Andra perioden: 3–0 (20.47) Ludvig Langermo Neuman (Daniel Kazimov, Tim Münger), 4–0 (31.31) Tim Münger (Axel Sjulander, Daniel Kazimov), 5–0 (34.46) Alexander Gilljam (Svante Söderholm).

Tredje perioden: 6–0 (44.25) Tim Münger (Jonathan Kucera, Ruben Palmers), 7–0 (59.11) Filip Leijonhielm (Vincent Bäckdahl, Viggo Låhdö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 3-0-2

Östersunds IK U18: 1-0-4

Nästa match:

Täby: AIK, borta, 18 februari 19.00

Östersunds IK U18: Luleå HF, borta, 21 februari 16.00