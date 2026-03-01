Målfest för Sunne IK J18 borta mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Sunne IK J18 segrade – 12–1 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga

William Olsson Lindh med tre mål för Sunne IK J18

Arnas Gudirgis matchvinnare för Sunne IK J18

Det blev en riktig storseger för Sunne IK J18 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta i U18 division 1 västra D vår. Matchen slutade 1–12 (1–3, 0–3, 0–6).

William Olsson Lindh gjorde tre mål för Sunne IK J18

I första perioden var det Sunne IK J18 som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Sunne IK J18 startade andra perioden bäst och gick från 1–3 till 1–6 tack vare sex raka mål (! ), mål av William Olsson Lindh, Halvard Fallingen och Oskar Blank.

Sunne IK J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Liam Mikaelsson, Johan Lucas Jäger, Elwin Persson, William Olsson Lindh, Emil Holm och Halvard Fallingen.

William Olsson Lindh gjorde tre mål för Sunne IK J18 och ett assist, Liam Mikaelsson stod för tre poäng, varav ett mål och Elwin Persson gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Sunne IK J18 nu ligger på andra plats i tabellen. Arvika/Charlottenberg/Forshaga är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunne IK vunnit.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Sunne IK J18 1–12 (1–3, 0–3, 0–6)

U18 division 1 västra D vår, Sparbanken Arena

Första perioden: 1–0 (5.51) Victor Wretling Säterman (Viggo Tindefjord Norlander), 1–1 (11.07) Fabian Olsson (Elwin Persson, Joel Hermansson), 1–2 (11.55) Arnas Gudirgis (Liam Mikaelsson), 1–3 (13.30) William Olsson Lindh (Wille Jansson, Oliver Rydell).

Andra perioden: 1–4 (20.09) William Olsson Lindh (Elwin Persson, Wille Jansson), 1–5 (29.04) Halvard Fallingen (Eskil Andersson Köbbel, Johan Lucas Jäger), 1–6 (29.15) Oskar Blank (Liam Mikaelsson, Joel Hermansson).

Tredje perioden: 1–7 (41.51) Halvard Fallingen (Emil Holm, William Möller), 1–8 (43.57) William Olsson Lindh, 1–9 (50.52) Emil Holm (Fabian Olsson, Christoffer Haglund), 1–10 (53.00) Johan Lucas Jäger (Leo Bergström, Christoffer Haglund), 1–11 (54.04) Liam Mikaelsson (Oskar Blank, Arnas Gudirgis), 1–12 (54.27) Elwin Persson (Milo Svensson, William Olsson Lindh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: 1-0-4

Sunne IK J18: 3-0-2

Nästa match:

Sunne IK J18: Grums IK:2, hemma, 6 mars 19.30