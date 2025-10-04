Målfest för Spånga IS U20 borta mot Segeltorp

Spånga IS U20 segrade – 7–1 mot Segeltorp

Linuz Lindberg gjorde fem mål för Spånga IS U20

Linus Lundqvist gjorde målet för Segeltorp

Det blev en riktig storseger för Spånga IS U20 mot Segeltorp borta i U20 Div 1 östra B herr. Matchen slutade 1–7 (0–4, 0–2, 1–1).

Spånga IS U20:s Linuz Lindberg var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Linuz Lindberg gjorde fem mål för Spånga IS U20

Spånga IS U20 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Även i andra perioden var det Spånga IS U20 som dominerade och gick från 0–4 till 0–6 genom mål av Attith Sparrdal och Linuz Lindberg. Segeltorp reducerade dock till 1–6 genom Linus Lundqvist efter 5.58 av perioden.

Spånga IS U20 kunde dock avgöra till 1–7 efter 6.58 i tredje perioden genom Attith Sparrdal.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i Stricct Travel Arena.

I nästa omgång har Segeltorp Lidingö Vikings HC U20 borta i Exakt Arena, lördag 11 oktober 16.30. Spånga IS U20 spelar borta mot Brinken måndag 13 oktober 20.00.

Segeltorp–Spånga IS U20 1–7 (0–4, 0–2, 1–1)

U20 Div 1 östra B herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (1.00) Linuz Lindberg (Bill Engdahl), 0–2 (1.19) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal, Elwin Lindqvist), 0–3 (12.22) Linuz Lindberg, 0–4 (15.48) Linuz Lindberg (Leo Elofsson).

Andra perioden: 0–5 (24.29) Attith Sparrdal (Linuz Lindberg, Leo Elofsson), 0–6 (36.11) Linuz Lindberg (Viktor Wedin, Elwin Lindqvist).

Tredje perioden: 1–6 (45.58) Linus Lundqvist (Eddie Örnhov, Neo Örnhov), 1–7 (46.58) Attith Sparrdal (Linuz Lindberg, Erik Jansson).

Nästa match:

Segeltorp: Lidingö Vikings HC, borta, 11 oktober

Spånga IS U20: Brinkens IF, borta, 13 oktober