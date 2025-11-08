Målfest för Segeltorp hemma mot Lidingö Vikings HC U20

Segeltorp vann med 10–3 mot Lidingö Vikings HC U20

Milton Cars matchvinnare för Segeltorp

Andra raka segern för Segeltorp

Det blev en riktig storseger för Segeltorp mot Lidingö Vikings HC U20 hemma i U20 Div 1 östra B herr. Matchen slutade 10–3 (2–0, 3–3, 5–0).

Brinken nästa för Segeltorp

Segeltorp var starkast i första perioden som laget vann med 2–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Segeltorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–3. Målen i sista perioden gjordes av Eddie Örnhov, Neo Örnhov, Johannes Rodin, Theo Magnusson och Liam Bergman.

Segeltorps Johannes Rodin stod för två mål och två assists, Linus Lundqvist hade tre assists, Eddie Örnhov gjorde två mål och ett målgivande pass, Liam Rodin hade tre assists och Liam Bergman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Segeltorps nya tabellposition är andra plats medan Lidingö Vikings HC U20 är på femte och sista plats.

När lagen senast möttes vann Segeltorps IF med 3–2.

Lördag 15 november 17.30 spelar Segeltorp borta mot Brinken. Lidingö Vikings HC U20 möter Hammarby J20 borta i Kärrtorps IP måndag 10 november 19.45.

Segeltorp–Lidingö Vikings HC U20 10–3 (2–0, 3–3, 5–0)

U20 Div 1 östra B herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 1–0 (0.37) Johannes Rodin (Liam Bergman, Liam Rodin), 2–0 (4.08) Olle Malmkvist (Tihon Brauer, Liam Bergman).

Andra perioden: 3–0 (21.51) Anton Emblad (Tihon Brauer), 3–1 (22.33) Elias Omberg (Jacob Nilsson-Dusic), 4–1 (25.50) Milton Cars (Liam Rodin, Johannes Rodin), 4–2 (33.23) Viktor Westman (Max Domeij, Axel Elofsson), 4–3 (33.33) Viktor Westman (Lowe Brändstedt, Alfred Högström), 5–3 (37.16) Eddie Örnhov (Linus Lundqvist).

Tredje perioden: 6–3 (41.24) Neo Örnhov (Linus Lundqvist), 7–3 (50.12) Theo Magnusson (Milton Cars, Johannes Rodin), 8–3 (55.40) Johannes Rodin (Jacob Gregestam, Liam Rodin), 9–3 (58.56) Liam Bergman (Olle Malmkvist, Eddie Örnhov), 10–3 (59.40) Eddie Örnhov (Linus Lundqvist, Neo Örnhov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 3-0-2

Lidingö Vikings HC U20: 0-1-4

Nästa match:

Segeltorp: Brinkens IF, borta, 15 november

Lidingö Vikings HC U20: Hammarby IF, borta, 10 november