Målfest för Saltsjöbadens IF U18 hemma mot Värmdö HC 2

Saltsjöbadens IF U18-seger med 8–2 mot Värmdö HC 2

Buster Lindqvist gjorde två mål för Saltsjöbadens IF U18

Sju målskyttar för Saltsjöbadens IF U18

Det blev en riktig storseger för Saltsjöbadens IF U18 mot Värmdö HC 2 hemma i U18 Div 1 östra B herr. Matchen slutade 8–2 (1–2, 1–0, 6–0).

Buster Lindqvist tvåmålsskytt för Saltsjöbadens IF U18

Saltsjöbadens IF U18 tog ledningen i första perioden genom Sid Tollemark.

Esajas Helardot och Leo Fredsborn låg sen bakom vändningen till 1–2 för Värmdö HC 2. Efter 7.10 i andra perioden slog Holger Fougstedt till på pass av Jacob Bergman och Hugo Andersson och kvitterade för Saltsjöbadens IF U18. Saltsjöbadens IF U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 8–2 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Buster Lindqvist, ett mål av Jacob Bergman, ett mål av William Knaust, ett mål av Theodor Widell och ett mål av Hugo Bjurhult.

Saltsjöbadens IF U18:s Sam Zekkar hade fyra assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 november i Ekhallen.

I nästa match möter Saltsjöbadens IF U18 Trångsunds IF U18 borta på torsdag 9 oktober 20.00. Värmdö HC 2 möter Haninge Anchors HC U18 lördag 11 oktober 17.00 hemma.

Saltsjöbadens IF U18–Värmdö HC 2 8–2 (1–2, 1–0, 6–0)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 1–0 (7.53) Sid Tollemark (Sam Zekkar), 1–1 (8.37) Esajas Helardot (Viggo Wahlström, Clifford Niinimaa Andersson), 1–2 (11.34) Leo Fredsborn (Dennis Larsson).

Andra perioden: 2–2 (27.10) Holger Fougstedt (Jacob Bergman, Hugo Andersson).

Tredje perioden: 3–2 (40.15) Buster Lindqvist (Sam Zekkar), 4–2 (46.30) Jacob Bergman (Hugo Andersson), 5–2 (51.47) Buster Lindqvist (Sid Tollemark, Sam Zekkar), 6–2 (55.25) William Knaust (Sam Zekkar), 7–2 (56.12) Theodor Widell (Liam Dahllöf), 8–2 (58.25) Hugo Bjurhult (Tim Ryberg, William Knaust).

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Trångsunds IF, borta, 9 oktober

Värmdö HC 2: Haninge Anchors HC, hemma, 11 oktober