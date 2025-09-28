Målfest för Örebro Hockey U18 hemma mot Valbo J18

Seger för Örebro Hockey U18 med 14–1 mot Valbo J18

Örebro Hockey U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Filip Wahlén gjorde tre mål för Örebro Hockey U18

Det blev en riktig storseger för Örebro Hockey U18 mot Valbo J18 hemma i U18 regional väst herr. Matchen slutade 14–1 (4–0, 8–0, 2–1).

– Vi börjar i ett ganska bra tempo, där matchen från vår sida stegras successivt under de första två perioderna, i den takt vi får utdelning så tycker jag att vi tappar tempo och driv i sista perioden. Ska dock sägas att det kanske inte är jättekonstigt. Vårt spel var mer gediget sett till de direktiv vi pratat om sista tiden och jag tycker att vi tar kliv framåt sett till vår senaste match mot Karlskoga. Matchen i sig var inget att snacka om, det var spel mot ett mål, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter efter matchen.

Därmed har Örebro Hockey U18 vunnit fem matcher i rad i U18 regional väst herr.

Emil Gustafsson blev matchvinnare

I första perioden var det Örebro Hockey U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Örebro Hockey U18 som dominerade och gick från 4–0 till 12–0 genom mål av Lucas Roynezon, Emil Gustafsson, Lexus Zahn, Svante Forsman, Hampus Löfsäter, Filip Wahlén, Carl Gustafsson och Milo Spelkvist. Örebro Hockey U18 vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 14–1.

Filip Wahlén gjorde tre mål för Örebro Hockey U18 och två målgivande passningar, Lucas Roynezon stod för två mål och ett assist, William Olofsson hade tre assists, Milo Spelkvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Benjamin Ask Haglund hade tre assists och Hampus Löfsäter gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Örebro Hockey U18 har nu 15 poäng efter fem spelade matcher medan Valbo J18 har fem poäng efter fyra matcher.

I nästa omgång har Örebro Hockey U18 Brynäs borta i Monitor ERP Arena, tisdag 30 september 18.40. Valbo J18 spelar hemma mot Borlänge torsdag 2 oktober 19.00.

Örebro Hockey U18–Valbo J18 14–1 (4–0, 8–0, 2–1)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (4.23) Filip Wahlén (Benjamin Ask Haglund), 2–0 (7.46) Emil Gustafsson (Lukas Svensson, Filip Wahlén), 3–0 (15.03) Hampus Löfsäter, 4–0 (18.45) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, William Aaram Olsen).

Andra perioden: 5–0 (26.23) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, Olle Törnqvist), 6–0 (27.55) Emil Gustafsson (Benjamin Ask Haglund), 7–0 (29.00) Lexus Zahn (William Backlund, Max Strömvall), 8–0 (32.30) Svante Forsman, 9–0 (33.59) Hampus Löfsäter (Anton Hellgren, Lexus Zahn), 10–0 (35.22) Filip Wahlén (Benjamin Ask Haglund, William Backlund), 11–0 (36.50) Carl Gustafsson (Filip Wahlén, William Olofsson), 12–0 (38.45) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen).

Tredje perioden: 13–0 (54.31) Filip Wahlén (Hampus Löfsäter, William Olofsson), 14–0 (55.01) Svante Forsman (William Olofsson, Max Strömvall), 14–1 (56.02) Vigge Öhlander (Mateus Jonsson, Ludvig Fougman).

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Brynäs IF, borta, 30 september

Valbo J18: Borlänge HF, hemma, 2 oktober