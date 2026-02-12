Målfest för Nyköping – 7–1 hemma mot Haninge Anchors HC U18

Nyköping vann med 7–1 mot Haninge Anchors HC U18

Nyköpings sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gergo Lenkey tvåmålsskytt för Nyköping

Det blev en storseger för Nyköping när laget mötte Haninge Anchors HC U18 hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchen slutade 7–1 (3–0, 3–1, 1–0).

Segern var Nyköpings sjätte på de senaste sju matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Petter Karlsson gjorde avgörande målet

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 1.47.

Nyköping gjorde sen tre mål i rad andra perioden och gick från 3–0 till 6–0 på bara 8.25.

Haninge Anchors HC U18 reducerade dock till 6–1 genom Noel Wixtröm med 1.53 kvar att spela av perioden.

13.09 in i tredje perioden fick Lucas Hellberg utdelning framspelad av Petter Karlsson och Emil Hernkvist och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Petter Karlsson och Zach Rohdin gjorde ett mål och två assist var för Nyköping.

Nyköping stannar därmed i serieledning och Haninge Anchors HC U18 sist, på tionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Nyköping med 5–3.

Söndag 15 februari möter Nyköping Lidingö Vikings HC hemma 15.40 och Haninge Anchors HC U18 möter Eskilstuna Linden Hockey hemma 16.30.

Nyköping–Haninge Anchors HC U18 7–1 (3–0, 3–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (14.36) Emil Hernkvist, 2–0 (15.48) Petter Karlsson (Emil Hernkvist), 3–0 (16.23) Gergo Lenkey (Zsombor Kovacs, Harry Teplan).

Andra perioden: 4–0 (20.29) Zach Rohdin (Petter Karlsson), 5–0 (25.33) Sammy Nilsson (Zach Rohdin, Lucas Hellberg), 6–0 (28.54) Gergo Lenkey (Zach Rohdin), 6–1 (38.07) Noel Wixtröm (Tomas Slavkovsky).

Tredje perioden: 7–1 (53.09) Lucas Hellberg (Petter Karlsson, Emil Hernkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 4-1-0

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Nyköping: Lidingö Vikings HC, hemma, 15 februari 15.40

Haninge Anchors HC U18: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 15 februari 16.30