Målfest för Norrtälje IK U18 borta mot IFK Österåker Hockey

Norrtälje IK U18 segrade – 8–1 mot IFK Österåker Hockey

Norrtälje IK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kimi Blomstedt gjorde två mål för Norrtälje IK U18

Det blev en riktig storseger för Norrtälje IK U18 mot IFK Österåker Hockey borta i U18 Div 1 östra A herr. Matchen slutade 1–8 (0–1, 1–3, 0–4).

Segern var Norrtälje IK U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Casper Sjölund bakom Norrtälje IK U18:s avgörande

Norrtälje IK U18 tog ledningen efter 16.13 genom Kimi Blomstedt framspelad av Isak Söderman och Madars Jermacans.

Norrtälje IK U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 7.47 genom Casper Sjölund och gick upp till 0–3 innan IFK Österåker Hockey svarade.

I periodpausen hade Norrtälje IK U18 ledningen med 1–4.

Norrtälje IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av William Pettersson, Oliwer Ivarsson, August Alebark och Max Öbrink.

Norrtälje IK U18:s Victor Olsson stod för fyra poäng, varav ett mål och August Alebark gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är IFK Österåker Hockey på sjätte plats i tabellen medan Norrtälje IK U18 är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Norrtälje IK med 9–5.

I nästa omgång har IFK Österåker Hockey Mälarö Hockey U18 borta i Allhallen, söndag 7 december 15.30. Norrtälje IK U18 spelar borta mot Hässelby Kälvesta HC U18 söndag 30 november 16.30.

IFK Österåker Hockey–Norrtälje IK U18 1–8 (0–1, 1–3, 0–4)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (16.13) Kimi Blomstedt (Isak Söderman, Madars Jermacans).

Andra perioden: 0–2 (27.47) Casper Sjölund (Isak Söderman, Victor Olsson), 0–3 (30.26) Kimi Blomstedt (August Alebark, Victor Olsson), 1–3 (34.57) Nils Jäderlund, 1–4 (36.11) Victor Olsson (August Alebark).

Tredje perioden: 1–5 (40.24) Oliwer Ivarsson, 1–6 (54.54) August Alebark (Filip Severin), 1–7 (55.43) Max Öbrink (Hannes Blomstedt), 1–8 (56.17) William Pettersson (Melvin Wallgren, Victor Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Norrtälje IK U18: 4-0-1

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Mälarö Hockeyförening, borta, 7 december

Norrtälje IK U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 30 november