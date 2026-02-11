Målfest för Lycksele SK U18 hemma mot Clemensnäs HC U18

Lycksele SK U18 vann med 7–0 mot Clemensnäs HC U18

Molle Munter avgjorde för Lycksele SK U18

Fjärde förlusten i följd för Clemensnäs HC U18

Det blev en riktig storseger för Lycksele SK U18 mot Clemensnäs HC U18 hemma i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Matchen slutade 7–0 (3–0, 1–0, 3–0).

– Vi var påkopplade från start och alla följde vår gameplan vilket gjorde att vi ledde med 3–0 efter första perioden. Andra och tredje perioden kontrollerade vi på ett bra sätt, vilket gjorde så att vi vann komfortabelt ikväll, kommenterade Lycksele SK U18:s lagledare Joachim Löfgren.

Sunderby SK U18 nästa för Lycksele SK U18

Lycksele SK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.21 i mitten av perioden.

Efter 2.00 i andra perioden nätade Molle Munter återigen framspelad av Albin Dahlberg och Elias Aljowi och gjorde 4–0.

Lycksele SK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Fabian Vernersson, Eliaz Stenvall Holmlund och Melvin Lindberg.

Lycksele SK U18:s Eliaz Stenvall Holmlund stod för två mål och ett assist.

För tabellens utseende betyder det här att Lycksele SK U18 ligger på åttonde plats medan Clemensnäs HC U18 har niondeplatsen. Ett tapp för Clemensnäs HC U18 som låg på femte plats så sent som den 30 januari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Clemensnäs HC div 1 vunnit.

Lycksele SK U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta lördag 14 februari 17.30. Clemensnäs HC U18 möter Brooklyn Tigers HF U18 hemma tisdag 17 februari 19.30.

Lycksele SK U18–Clemensnäs HC U18 7–0 (3–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (8.05) Molle Munter (Axel Bygden, Elias Aljowi), 2–0 (10.38) Eliaz Stenvall Holmlund (Arvid Sundström, Melvin Lindberg), 3–0 (14.26) Bror Söder Jonsson (Felix Wennerlund, Wilmer Wännberg).

Andra perioden: 4–0 (22.00) Molle Munter (Albin Dahlberg, Elias Aljowi).

Tredje perioden: 5–0 (41.47) Eliaz Stenvall Holmlund (Fabian Vernersson), 6–0 (54.32) Fabian Vernersson (Felix Wennerlund), 7–0 (55.06) Melvin Lindberg (Eliaz Stenvall Holmlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Lycksele SK U18: Sunderby SK div 1, borta, 14 februari 17.30

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 17 februari 19.30