Målfest för Lerum borta mot Hovås

Seger för Lerum med 14–4 mot Hovås

Jacob Carlén gjorde sex mål för Lerum

Hampus Dalblad avgjorde för Lerum

Det blev en riktig storseger för Lerum mot Hovås borta i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen slutade 4–14 (2–5, 1–6, 1–3).

Snackisen var Jacob Carlén – som gjorde hela sex av Lerums mål.

Jacob Carlén gjorde sex mål för Lerum

Lerum var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–2.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 3–11.

Hovås reducerade dock till 4–11 genom Lucas Forsmark tidigt i tredje perioden av perioden.

Lerum stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 4–11 till 4–14. Lerum tog därmed en klar seger.

Med tre omgångar kvar är Hovås på sjunde plats i tabellen medan Lerum är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Hovås och Lerum den här säsongen. Lerums BK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Hovås HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Hovås är Järnbrotts HK. Lagen möts tisdag 17 februari 19.00 i Slottsskogens ishall. Lerum tar sig an Rönnäng hemma lördag 14 februari 14.00.

Hovås–Lerum 4–14 (2–5, 1–6, 1–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (1.18) Jacob Svanborg, 1–1 (2.24) Lucas Forsmark (Kevin Hammarström), 1–2 (4.50) Jacob Carlén (Newille Sundén, Charlie Standerth), 1–3 (5.30) Melvin Petersson (Vinton Dalgaard, Hampus Dalblad), 1–4 (13.11) Jacob Carlén (Kasper Malmqvist, Charlie Standerth), 2–4 (14.47) Oliver Engström Malmer (Philip Hamilton, Erik Hammarström), 2–5 (19.33) Hampus Dalblad.

Andra perioden: 2–6 (20.18) Jacob Carlén (Charlie Standerth, Måns Petersson), 2–7 (20.36) Charlie Standerth (Kasper Malmqvist), 2–8 (26.22) Måns Petersson (Mio Nygren-Madsén), 2–9 (27.15) Jacob Carlén (Newille Sundén, Jacob Svanborg), 2–10 (29.39) Måns Petersson (Kasper Malmqvist, Charlie Standerth), 2–11 (32.00) Jacob Carlén (Jacob Svanborg, Newille Sundén), 3–11 (35.10) Kevin Hammarström (John Halling, Lucas Forsmark).

Tredje perioden: 4–11 (44.02) Lucas Forsmark (Kevin Hammarström, John Halling), 4–12 (48.08) Hugo Angelholt (David Carlbom, Vincent Gyllander), 4–13 (53.05) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth, Måns Petersson), 4–14 (58.53) Jacob Carlén (Jacob Svanborg, Newille Sundén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 2-0-3

Lerum: 3-0-2

Nästa match:

Hovås: Järnbrotts HK, borta, 17 februari 19.00

Lerum: Rönnängs IK, hemma, 14 februari 14.00