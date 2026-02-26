Målfest för Kungälv hemma mot Kållered SK U18

Erik Wunsch matchvinnare för Kungälv

Elfte raka segern för Kungälv

Martin Kresac målskytt för Kållered SK U18

Det blev en riktig storseger för Kungälv mot Kållered SK U18 hemma i U18 division 1 syd A vår. Matchen slutade 7–1 (5–0, 1–0, 1–1).

Kungälv har nu elva raka segrar. Kållered SK U18 har fyra förluster i rad.

Erik Wunsch med två mål för Kungälv

Kungälv var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 18.44 i andra perioden slog Léon Dindic Jönsson till på pass av Melvin Holgers och gjorde 6–0.

14.17 in i tredje perioden satte Martin Kresac pucken framspelad av Valter Muthas och Oscar Tobiasson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Kållered SK U18. 17.20 in i perioden fick Ivar Lindegren utdelning framspelad av Vilmer Olofsson och Dexter Boquist och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Erik Wunsch gjorde två mål för Kungälv och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast vann Kungälv med 6–0.

Nästa motstånd för Kungälv är Bäcken. Lagen möts söndag 1 mars 13.10 i Marconihallen.

Kungälv–Kållered SK U18 7–1 (5–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (6.17) Melvin Holgers (Malte Herlitz, Erik Wunsch), 2–0 (10.16) Erik Wunsch (Erik Fogelin, Dexter Boquist), 3–0 (14.15) Axel Svensson (Hugo Josefsson, Erik Fogelin), 4–0 (15.38) Erik Wunsch (Lucas Angervall), 5–0 (18.34) Vilmer Olofsson (Léon Dindic Jönsson).

Andra perioden: 6–0 (38.44) Léon Dindic Jönsson (Melvin Holgers).

Tredje perioden: 6–1 (54.17) Martin Kresac (Valter Muthas, Oscar Tobiasson), 7–1 (57.20) Ivar Lindegren (Vilmer Olofsson, Dexter Boquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 5-0-0

Kållered SK U18: 1-1-3

Nästa match:

Kungälv: Bäcken HC, borta, 1 mars 13.10