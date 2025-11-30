Målfest för Kumla Hockey J18 borta mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Det blev en riktig storseger för Kumla Hockey J18 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta i U18 division 1 västra C herr. Matchen slutade 5–15 (0–5, 2–7, 3–3).

Kumla Hockey J18:s Lucas Svahlin var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Kumla Hockey J18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 2–7 och ställningen efter två perioder var 2–12.

Kumla Hockey J18 startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 2–12 till 2–13. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF gjorde därefter 3–13.

Därefter var det dock Kumla Hockey J18 som drog ifrån igen. Laget gjorde först 3–14 och sen kom också 3–15 med 15 minuter kvar att spela genom Lucas Svahlin på pass av Svante Dahlberg. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 5–15.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kumla Hockey med 20–1.

I nästa match möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Köping IF 1 hemma på fredag 12 december 19.00. Kumla Hockey J18 möter Eskilstuna Linden 2 torsdag 4 december 19.30 hemma.

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (2.33) Agust Björkvall (Kevin Pålsson, Lucas Lundström), 0–2 (3.09) Lucas Svahlin (Isak Larsson), 0–3 (5.59) Svante Dahlberg (Björn Carlsson, Lucas Svahlin), 0–4 (9.56) Svante Dahlberg (Lucas Svahlin, Isak Larsson), 0–5 (14.58) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg, Björn Carlsson).

Andra perioden: 1–5 (22.31) Alve Malmkvist (Wille Lundström, Liam Vallin), 1–6 (27.33) Maxim Kurvinen (Thed Jävert, Lucas Svahlin), 1–7 (30.58) Isak Larsson (Lucas Svahlin), 1–8 (33.24) Lucas Svahlin, 1–9 (36.29) Kevin Pålsson (Lucas Lundström, Gustav Wilhelmsson), 1–10 (36.57) Isak Larsson (Svante Dahlberg), 1–11 (37.41) Maxim Kurvinen, 2–11 (38.23) Charlie Dafgård Larsson (Levis Malm, Jonathan Karlsson), 2–12 (38.57) Isak Larsson (Svante Dahlberg, Lucas Svahlin).

Tredje perioden: 2–13 (42.58) Lucas Svahlin, 3–13 (43.38) Jonathan Karlsson (Charlie Dafgård Larsson), 3–14 (45.45) Isak Larsson (Lucas Svahlin), 3–15 (49.15) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg), 4–15 (54.26) Alexander Skarp (Alvin Gyllstrand), 5–15 (58.05) Douglas Trostek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Kumla Hockey J18: 2-1-2

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:1, hemma, 12 december

Kumla Hockey J18: Eskilstuna Linden:2, hemma, 4 december