Målfest för Kovland – 11–2 hemma mot Njurunda

Kovland vann med 11–2 mot Njurunda

Alfred Dahlin matchvinnare för Kovland

Tredje raka segern för Kovland

Det blev en storseger för Kovland när laget mötte Njurunda hemma i U20 region norr fortsättning herr. Matchen slutade 11–2 (3–1, 3–1, 5–0).

Kovland–Njurunda – mål för mål

Kovland dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–2. Målen i sista perioden gjordes av Alfred Dahlin, Vilgot Wallström, Axel Johannesson, Aaron Jakobsson och Emil Johansson.

Emil Johansson gjorde två mål för Kovland och fyra målgivande passningar, Aaron Jakobsson stod för ett mål och tre assists och Alfred Dahlin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Kovland har tre segrar och två förluster och 32–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Njurunda har två vinster och tre förluster och 10–26 i målskillnad.

Resultatet innebär att Kovland ligger kvar på tredje plats och Njurunda på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

I nästa omgång har Kovland Kiruna hemma i FD Maskin Arena, lördag 7 februari 16.00. Njurunda spelar hemma mot SK Lejon lördag 31 januari 18.00.

Kovland–Njurunda 11–2 (3–1, 3–1, 5–0)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (1.52) Reinis Mednis (Andre Sundberg, Fred Ingeson), 1–1 (5.40) Axel Johannesson (Aaron Jakobsson, Emil Johansson), 2–1 (7.41) Neo Persson (Vilgot Wallström), 3–1 (17.57) Alfred Dahlin (Emil Johansson, Aaron Jakobsson).

Andra perioden: 3–2 (21.09) Reinis Mednis (Andre Sundberg), 4–2 (30.49) Kent Murray (Kalle Hälldin, Oskar Andersson), 5–2 (31.55) Emil Johansson (Aaron Jakobsson), 6–2 (33.29) Gustav Forsgren (Jonathan Stenberg, Elwin Wagenius).

Tredje perioden: 7–2 (40.38) Axel Johannesson (Emil Johansson, Edwin Södergren), 8–2 (40.59) Alfred Dahlin (Kalle Hälldin, Anton Svelander), 9–2 (48.11) Emil Johansson (Alfred Lindholm), 10–2 (50.18) Aaron Jakobsson (Emil Johansson, Jonathan Stenberg), 11–2 (57.43) Vilgot Wallström (Alfred Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 3-1-1

Njurunda: 2-1-2

Nästa match:

Kovland: Kiruna IF, hemma, 7 februari 16.00

Njurunda: SK Lejon, hemma, 31 januari 18.00