Målfest för Kovland – 11–1 borta mot SK Lejon

Kovland vann med 11–1 mot SK Lejon

Kalle Hälldin tremålsskytt för Kovland

Anton Svelander matchvinnare för Kovland

Det blev en storseger för Kovland när laget mötte SK Lejon borta i U20 region norr fortsättning herr. Matchen slutade 1–11 (0–2, 0–7, 1–2).

Kovlands tränare Villiam Callmyr om matchen:

– Vi spelar riktigt bra hockey i en period, det räcker för att vinna stort.

Kalle Hälldin gjorde tre mål för Kovland

Aaron Jakobsson gav Kovland ledningen efter 10.01 på pass av Wilmer Carlsson och Alfred Dahlin. Efter 15.09 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Anton Svelander hittade rätt efter pass från Kent Murray och Aaron Jakobsson.

Kovland startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–9 genom två mål av Axel Johannesson, ett mål av Kalle Hälldin, ett mål av Kent Murray, ett mål av Aaron Jakobsson, ett mål av Anton Svelander och ett mål av Alfred Lindholm.

Kovland vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 11–1.

Kalle Hälldin gjorde tre mål för Kovland och spelade fram till två mål, Kent Murray stod för fem poäng, varav ett mål, Aaron Jakobsson gjorde två mål och två assist, Alfred Dahlin hade tre assists, Axel Johannesson gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Alfred Lindholm gjorde ett mål och två assist.

SK Lejon har två vinster och tre förluster och 24–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kovland har tre vinster och två förluster och 32–10 i målskillnad.

Det här betyder att SK Lejon slutar på sjunde plats och Kovland på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kovland med 8–2.

SK Lejon–Kovland 1–11 (0–2, 0–7, 1–2)

U20 region norr fortsättning herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (10.01) Aaron Jakobsson (Wilmer Carlsson, Alfred Dahlin), 0–2 (15.09) Anton Svelander (Kent Murray, Aaron Jakobsson).

Andra perioden: 0–3 (21.37) Anton Svelander (Jacob Sandström), 0–4 (23.11) Kalle Hälldin (Alfred Lindholm, Alfred Dahlin), 0–5 (26.58) Aaron Jakobsson (Alfred Lindholm, Axel Johannesson), 0–6 (30.54) Axel Johannesson (Kent Murray, Kalle Hälldin), 0–7 (31.21) Kent Murray (Alfred Dahlin), 0–8 (33.11) Alfred Lindholm (Aaron Jakobsson, Elis Walldén), 0–9 (33.39) Axel Johannesson (Kent Murray, Kalle Hälldin).

Tredje perioden: 1–9 (48.12) Alfred Nilzon, 1–10 (48.55) Kalle Hälldin (Jonathan Stenberg), 1–11 (54.51) Kalle Hälldin (Edwin Södergren, Kent Murray).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon: 2-1-2

Kovland: 3-0-2