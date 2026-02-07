Målfest för Kils AIK U20 – 12–1 hemma mot Nor IK U23/Solstad HC

Kils AIK U20 vann med 12–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Elias Nordin matchvinnare för Kils AIK U20

Nor IK U23/Solstad HC:s tolfte raka förlust

Det blev en storseger för Kils AIK U20 när laget mötte Nor IK U23/Solstad HC hemma i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 12–1 (6–1, 3–0, 3–0).

Resultatet innebär att Nor IK U23/Solstad HC nu har tolv förluster i rad.

Forshaga nästa för Kils AIK U20

I första perioden var det Kils AIK U20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 6–1.

Även i andra perioden var det Kils AIK U20 som var vassast och gick från 6–1 till 9–1 genom två mål av Theo Ellström och och ett mål var av Elias Nordin tidigt i perioden.

Kils AIK U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Karl Johansson, Arvid Lind och William Olzon.

Karl Johansson gjorde två mål för Kils AIK U20 och spelade dessutom fram till fyra mål, Elias Nordin stod för tre mål och två assists, Adam Olsson hade fyra assists, Theo Ellström gjorde tre mål och ett målgivande pass och William Olzon gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Kils AIK U20 har tre segrar och två förluster och 33–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nor IK U23/Solstad HC har fem förluster och 10–52 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kil med 11–4.

I nästa match möter Kils AIK U20 Forshaga borta på fredag 13 februari 19.30. Nor IK U23/Solstad HC möter Hammarö J20 lördag 14 februari 12.00 hemma.

Kils AIK U20–Nor IK U23/Solstad HC 12–1 (6–1, 3–0, 3–0)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (3.48) Elias Nordin (Karl Johansson), 2–0 (12.58) Elias Nordin (Karl Johansson, William Olzon), 3–0 (15.17) Theo Ellström (Adam Olsson, Tristan Hultman), 4–0 (16.36) Kevin Jeffsson (Victor Arwengrim, Isak Arnefur), 5–0 (16.43) Tristan Hultman (Theo Ellström, Adam Olsson), 6–0 (17.41) Karl Johansson (Adam Olsson), 6–1 (19.30) Ville Arvidsson (Elias Assia, Wilmer Wirén).

Andra perioden: 7–1 (25.38) Theo Ellström (Adam Olsson, Karl Johansson), 8–1 (28.12) Theo Ellström, 9–1 (28.32) Elias Nordin (Karl Johansson, William Olzon).

Tredje perioden: 10–1 (47.45) Karl Johansson (Elias Nordin, Hugo Ellström), 11–1 (50.48) Arvid Lind, 12–1 (51.46) William Olzon (Elias Nordin, Victor Arwengrim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 3-2-0

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Kils AIK U20: Forshaga IF, borta, 13 februari 19.30

Nor IK U23/Solstad HC: Hammarö HC, hemma, 14 februari 12.00