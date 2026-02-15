Målfest för Huge/Skutskär – 7–1 hemma mot Valbo HC 2

Huge/Skutskär-seger med 7–1 mot Valbo HC 2

Vincent Karnatz tremålsskytt för Huge/Skutskär

Andra raka segern för Huge/Skutskär

Det blev en storseger för Huge/Skutskär när laget mötte Valbo HC 2 hemma i U18 division 1 västra A vår. Matchen slutade 7–1 (1–1, 3–0, 3–0).

Vincent Karnatz gjorde tre mål för Huge/Skutskär

Valbo HC 2 tog ledningen efter 8.00 genom Oskar Sundström efter pass från Sixten Kjellin och Theodor Lång. 1–1 kom efter 16.27 genom Vincent Karnatz framspelad av Casper Stålberg och Wille Winberg.

I andra perioden var det Huge/Skutskär som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Vincent Karnatz, Linus Burefjord och Wille Winberg.

Huge/Skutskär fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Vincent Karnatz, Ivar Löfgren och Wille Winberg.

Wille Winberg gjorde två mål för Huge/Skutskär och tre målgivande passningar och Vincent Karnatz stod för tre mål och ett assist.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Huge/Skutskär med 39–20 och Valbo HC 2 med 16–18 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IK Huge/Skutskärs SK har tagit två segrar före den här matchen. Valbo HC:2 vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Huge/Skutskär är Gävle. Lagen möts torsdag 19 februari 19.40 i Nynäshallen.

Huge/Skutskär–Valbo HC 2 7–1 (1–1, 3–0, 3–0)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Första perioden: 0–1 (8.00) Oskar Sundström (Sixten Kjellin, Theodor Lång), 1–1 (16.27) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Wille Winberg).

Andra perioden: 2–1 (24.35) Vincent Karnatz (Viking Johansson, Wille Winberg), 3–1 (30.48) Linus Burefjord (William Bogebrant), 4–1 (37.48) Wille Winberg (Vincent Karnatz, Ivar Löfgren).

Tredje perioden: 5–1 (44.59) Wille Winberg (Viking Johansson, Nore Keddyson), 6–1 (52.49) Vincent Karnatz (Wille Winberg), 7–1 (58.50) Ivar Löfgren (Nore Keddyson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Valbo HC 2: 3-0-2

Nästa match:

Huge/Skutskär: Gävle GIK, borta, 19 februari 19.40