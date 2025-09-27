Målfest för Hisingen hemma mot Järnbrotts HK

Seger för Hisingen med 14–3 mot Järnbrotts HK

Joel Lundqvist med tre mål för Hisingen

Andra raka segern för Hisingen

Det blev en riktig storseger för Hisingen mot Järnbrotts HK hemma i U20 division 1 A syd herr. Matchen slutade 14–3 (5–0, 5–1, 4–2).

Det var andra raka för Hisingen, efter 7–3-segern mot Varberg i premiären.

Hisingens Joel Lundqvist tremålsskytt

Hisingen var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Hisingen hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 6–0 efter 0.44 genom Joel Lundqvist, och gick upp till 8–0 innan Järnbrotts HK svarade.

Innan perioden var över hade Hisingen ryckt åt sig ledningen med 10–1. Hisingen vann också tredje perioden 4–2 och matchen med hela 14–3.

Hisingens Joel Lundqvist stod för tre mål och två assists, Hjalmar Kinnander gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Ludvig Hagström hade tre assists, Arvid Blackås gjorde två mål och ett målgivande pass, Lukas Stahl gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och William Nordberg hade tre assists.

Lagen möts på nytt i Slottskogens Ishall den 1 november.

Hisingen tar sig an Härryda i nästa match borta måndag 29 september 19.30. Järnbrotts HK möter Rönnäng hemma tisdag 30 september 19.15.

Hisingen–Järnbrotts HK 14–3 (5–0, 5–1, 4–2)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (8.27) Arvid Blackås (Joel Lundqvist), 2–0 (12.07) Lukas Stahl (Ludvig Hagström), 3–0 (14.30) Arvid Blackås (Ludvig Hagström, William Nordberg), 4–0 (15.32) Joel Lundqvist (Joel Innergård, Philip Seth), 5–0 (16.53) Noah Fredriksson (Hjalmar Kinnander).

Andra perioden: 6–0 (20.44) Joel Lundqvist (Arvid Blackås, Theo Almqvist), 7–0 (22.32) Joakim Tornberg (Hjalmar Kinnander), 8–0 (25.17) Joel Lundqvist, 8–1 (27.05) Elias Kuhlin (Oscar Allnor), 9–1 (29.45) Hjalmar Kinnander (Lukas Stahl, William Nordberg), 10–1 (31.26) Igor Dashevskyi (Mateusz Myszka).

Tredje perioden: 10–2 (49.53) Elmer Vetter (Joel Tandrup, Johan Östberg), 11–2 (51.19) Filip Gustavsson (William Nordberg, Ludvig Hagström), 11–3 (54.39) Melvin Lund (Elias Kuhlin), 12–3 (54.59) Joel Bjerlemo (Theo Almqvist, Joel Lundqvist), 13–3 (56.52) Joakim Tornberg (Hjalmar Kinnander), 14–3 (59.21) Lukas Stahl.

Nästa match:

Hisingen: Härryda HC, borta, 29 september

Järnbrotts HK: Rönnängs IK, hemma, 30 september