Målfest för Hisingen hemma mot Hovås

Hisingen vann med 14–3 mot Hovås

Joakim Tornberg avgjorde för Hisingen

Fjärde raka segern för Hisingen

Det blev en riktig storseger för Hisingen mot Hovås hemma i U20 division 1 A syd herr. Matchen slutade 14–3 (3–1, 6–0, 5–2).

Det här innebär att Hisingen nu har fyra segrar i följd i U20 division 1 A syd herr.

Mölndal nästa för Hisingen

Hisingen spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Hisingen startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 9–1 genom mål av Joakim Tornberg, Igor Dashevskyi, Isak Krans, Joel Innergård, Filip Gustavsson och Theo Almqvist. Hisingen vann också tredje perioden 5–2 och matchen med hela 14–3.

Joel Lundqvist gjorde ett mål för Hisingen och fyra målgivande passningar, Filip Gustavsson stod för ett mål och tre assists, Igor Dashevskyi gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Theo Almqvist gjorde två mål och ett målgivande pass och Mateusz Myszka gjorde två mål och ett målgivande pass. Kevin Hammarström gjorde två mål och en assist för Hovås.

Hovås har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Hisingen har tolv poäng.

Lagen möts igen 8 november i Askims Ishall.

I nästa omgång har Hisingen Mölndal borta i Åby Ishall, onsdag 8 oktober 19.35. Hovås spelar hemma mot Kållered tisdag 7 oktober 20.00.

Hisingen–Hovås 14–3 (3–1, 6–0, 5–2)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (8.43) Kevin Hammarström (Erik Hammarström), 1–1 (14.00) Joel Lundqvist, 2–1 (16.58) Mateusz Myszka (Igor Dashevskyi, Filip Gustavsson), 3–1 (17.29) Joakim Tornberg (Joel Lundqvist).

Andra perioden: 4–1 (20.52) Joakim Tornberg (Max Holmström, Joel Lundqvist), 5–1 (26.26) Igor Dashevskyi (Filip Gustavsson), 6–1 (27.13) Isak Krans (Theo Almqvist, Joel Lundqvist), 7–1 (28.01) Joel Innergård (Philip Jarvind, Lukas Stahl), 8–1 (29.31) Filip Gustavsson (Igor Dashevskyi, Joel Bjerlemo), 9–1 (30.47) Theo Almqvist (Joel Lundqvist, Isak Krans).

Tredje perioden: 10–1 (40.32) Mateusz Myszka (Noah Fredriksson, Filip Gustavsson), 11–1 (49.45) Ludvig Hagström (Alve Hagberg), 12–1 (50.01) Olof Lagerlöf (John Björsander), 12–2 (50.33) Kevin Hammarström (Erik Hammarström, Oliver Pettersson), 13–2 (51.00) Theo Almqvist, 13–3 (54.13) Oliver Pettersson (Nikolass Grozovs, Kevin Hammarström), 14–3 (55.51) Igor Dashevskyi (Ludvig Hagström, Mateusz Myszka).

Nästa match:

Hisingen: IF Mölndal Hockey, borta, 8 oktober

Hovås: Kållered, hemma, 7 oktober