Målfest för Helsingborg hemma mot Kristianstad

Helsingborg segrade – 8–1 mot Kristianstad

Emil Ylvén matchvinnare för Helsingborg

Fjärde raka segern för Helsingborg

Det blev en riktig storseger för Helsingborg mot Kristianstad hemma i U18 division 1 syd C herr. Matchen slutade 8–1 (1–0, 3–0, 4–1).

– Stabil insats där vi har en bra koll på spelet över 60 minuter, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg efter matchen.

Det här innebär att Helsingborg nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd C herr.

Alvesta nästa för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen efter 5.01 genom Adrian Sonesson på pass av Ludvig Hylén. Helsingborg startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Emil Ylvén, Melvin Bolin och Erik Allard. Helsingborg hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.38 genom Vincent Hall och gick upp till 7–0 innan Kristianstad svarade.

Slutresultatet blev 8–1 i Helsingborgs favör.

Jakob Haraldsson gjorde ett mål för Helsingborg och två målgivande passningar.

Kristianstad har startat svagt och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Helsingborg har elva poäng.

Den 23 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Kristianstads Ishall.

Helsingborg tar sig an Alvesta i nästa match hemma torsdag 23 oktober 19.15. Kristianstad möter samma dag 19.30 Jonstorp borta.

Helsingborg–Kristianstad 8–1 (1–0, 3–0, 4–1)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (5.01) Adrian Sonesson (Ludvig Hylén).

Andra perioden: 2–0 (23.10) Emil Ylvén (Erik Allard, Ludde Nielsen), 3–0 (27.14) Melvin Bolin (Jakob Haraldsson, Noah Roos), 4–0 (31.24) Erik Allard (Wiggo Holm).

Tredje perioden: 5–0 (43.38) Vincent Hall (Melvin Bolin, August Rudenstam), 6–0 (46.35) Isak Paerremand (Jakob Haraldsson, Marius Decierdo), 7–0 (47.42) Ludde Nielsen (Wiggo Holm, Adrian Sonesson), 7–1 (49.49) Adrian Silver (Wille Strandberg, Ludvig Helm Kurz), 8–1 (52.16) Jakob Haraldsson (Marius Decierdo).

Nästa match:

Helsingborg: Alvesta SK, hemma, 23 oktober

Kristianstad: Jonstorps IF IshF, borta, 23 oktober