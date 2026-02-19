Målfest för Hammarby IF U18 – 9–0 hemma mot IFK Österåker Hockey

Hammarby IF U18 vann med 9–0 mot IFK Österåker Hockey

Hammarby IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Love Erkendal tremålsskytt för Hammarby IF U18

Det blev en storseger för Hammarby IF U18 när laget mötte IFK Österåker Hockey hemma i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Matchen slutade 9–0 (3–0, 5–0, 1–0).

Resultatet innebär att IFK Österåker Hockey nu har fyra förluster i rad.

Ludvig Gustavsson bakom Hammarby IF U18:s avgörande

Hammarby IF U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.16 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var Hammarby IF U18 starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom två mål av Love Erkendal, ett mål av Lucas Mcgregor, ett mål av Liam Breander Sandholm och ett mål av Axel Snöfors.

Till slut kom också 9–0 genom Sven-Lennon Urbano Hällgren efter pass från Victor Soler Engvall efter 6.36 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 9–0.

Hammarby IF U18:s Love Erkendal gjorde tre mål.

Hammarby IF U18 har fyra segrar och en förlust och 29–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Österåker Hockey har en vinst och fyra förluster och 9–32 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Hammarby IF U18 i serieledning medan IFK Österåker Hockey är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Hammarby med 7–3.

Söndag 22 februari 13.00 spelar Hammarby IF U18 hemma mot Järfälla HC. IFK Österåker Hockey möter Tullinge U18 hemma i Österåker Sportcentrum lördag 21 februari 18.00.

Hammarby IF U18–IFK Österåker Hockey 9–0 (3–0, 5–0, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (10.44) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor, Adam Östensson), 2–0 (17.38) Love Erkendal (Pontus Elfström, Fabian Rosberger), 3–0 (20.00) Axel Snöfors (Caesar Bäckström, Andreas Azhel).

Andra perioden: 4–0 (26.06) Love Erkendal (Svante Hallbom Dovemark, Pontus Elfström), 5–0 (26.43) Lucas Mcgregor (Ludvig Gustavsson, Adam Östensson), 6–0 (27.20) Liam Breander Sandholm (Alexander Nylander), 7–0 (32.56) Axel Snöfors (Caesar Bäckström, Alexander Nylander), 8–0 (36.55) Love Erkendal (Noel Bertlin, Svante Hallbom Dovemark).

Tredje perioden: 9–0 (46.36) Sven-Lennon Urbano Hällgren (Victor Soler Engvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 4-0-1

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Hammarby IF U18: Järfälla HC, hemma, 22 februari 13.00

IFK Österåker Hockey: Tullinge TP HC, hemma, 21 februari 18.00