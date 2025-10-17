Målfest för Grums IK 2 hemma mot Åmåls SK J18

Grums IK 2 segrade – 6–0 mot Åmåls SK J18

Maximus Ruff avgjorde för Grums IK 2

Fjärde raka segern för Grums IK 2

Det blev en riktig storseger för Grums IK 2 mot Åmåls SK J18 hemma i U18 division 1 västra D herr. Matchen slutade 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).

I och med detta har Grums IK 2 fyra raka segrar i U18 division 1 västra D herr.

Grums IK 2–Åmåls SK J18 – mål för mål

Grums IK 2 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Grums IK 2 startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Milian Kitti och Theo Karlsson. Grums IK 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Karlsson och Philip Wäseby.

Grums IK 2:s Theo Karlsson stod för två mål och ett assist och Philip Wäseby gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Åmåls SK J18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Grums IK 2 har tolv poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 november i Åmåls Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Grums IK 2 Örebro Hockey Ungdom J18 i Trängens IP 16.30. Åmåls SK J18 tar sig an Kils AIK J18 hemma 12.30.

Grums IK 2–Åmåls SK J18 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (10.03) Maximus Ruff (Gustav Magnusson, Zeb Alstad), 2–0 (12.17) Maximus Ruff (Philip Wäseby).

Andra perioden: 3–0 (22.01) Milian Kitti (Alexander Jardeby), 4–0 (24.36) Theo Karlsson (Zeb Alstad, Jonathan Engström Bergström).

Tredje perioden: 5–0 (46.59) Philip Wäseby (Gustav Magnusson, Theo Karlsson), 6–0 (47.25) Theo Karlsson (Philip Wäseby).

Nästa match:

Grums IK 2: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 19 oktober

Åmåls SK J18: Kils AIK, hemma, 19 oktober