Målfest för Gislaved hemma mot Rydaholm

Gislaved vann med 15–1 mot Rydaholm

Gislaveds Walter Åqvist femmålsskytt

Gislaved nu fjärde, Rydaholm på femte plats

Det blev en riktig storseger för Gislaved mot Rydaholm hemma i U20 Div 1 C syd vår herr. Matchen slutade 15–1 (8–0, 4–0, 3–1).

Walter Åqvist var den stora snackisen, som stod för hela fem mål för Gislaved.

Gislaved var starkast i första perioden som laget vann klart med 8–0.

Även i andra perioden var det Gislaved som dominerade och gick från 8–0 till 12–0 genom två mål av Walter Åqvist, och ett mål var av Sanny Hoffrén och Melvin Larsson.

Gislaved vann också tredje perioden 3–1 och matchen med hela 15–1.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Gislaved på fjärde plats och Rydaholm på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gislaveds SK vunnit.

I nästa omgång har Gislaved Rydaholm borta i Talavidshallen, tisdag 3 februari 19.00. Rydaholm spelar borta mot Tingsryds AIF J20 lördag 31 januari 16.20.

Gislaved–Rydaholm 15–1 (8–0, 4–0, 3–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (8.19) Teodor Qvarnström (Melvin Larsson, Sanny Hoffrén), 2–0 (9.46) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 3–0 (11.41) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Wilmer Bjelke), 4–0 (12.38) Teodor Qvarnström (Tom Colin, Kevin Olsson), 5–0 (16.46) Wilmer Bjelke (Christoffer Torell, Walter Åqvist), 6–0 (18.28) Alexander Aune (Carl Hartvigsson), 7–0 (19.17) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Elias Svärd), 8–0 (19.50) Kevin Olsson (Melvin Larsson, Teodor Qvarnström).

Andra perioden: 9–0 (26.06) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 10–0 (28.25) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 11–0 (28.37) Melvin Larsson (Wilmer Bjelke, Tom Colin), 12–0 (35.42) Sanny Hoffrén (Melvin Larsson, Amaury Sarzier).

Tredje perioden: 13–0 (43.48) Walter Åqvist (Amaury Sarzier, Tymeo Bougon), 14–0 (48.57) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke), 15–0 (50.45) Carl Hartvigsson (Melvin Larsson, Kevin Olsson), 15–1 (57.27) Melvin Karlsson (William Johansson-Sjölund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 3-0-2

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Gislaved: Rydaholms SK, borta, 3 februari 19.00

Rydaholm: Tingsryds AIF Utv., borta, 31 januari 16.20