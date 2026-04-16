Målfest för Florida på hemmaplan mot Detroit

Det blev en storseger för Florida när laget mötte Detroit hemma i NHL. Matchen slutade 8–1 (1–0, 4–1, 3–0).

Florida–Detroit – mål för mål

Florida tog ledningen efter 4.57 genom Vinnie Hinostroza efter förarbete från Wilmer Skoog.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Florida fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Luke Kunin, Cole Schwindt och Cole Reinhardt.

Luke Kunin gjorde två mål för Florida och spelade dessutom fram till ett mål.

Florida har tre segrar och två förluster och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har en vinst och fyra förluster och 16–24 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Florida och Detroit den här säsongen. Florida Panthers har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Detroit Red Wings vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Florida–Detroit 8–1 (1–0, 4–1, 3–0)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (4.57) Vinnie Hinostroza (Wilmer Skoog).

Andra perioden: 2–0 (25.37) Luke Kunin (Matthew Tkachuk, Marek Alscher), 3–0 (28.56) A.J Greer (Noah Gregor, Ludvig Jansson), 4–0 (29.39) Mike Benning (Wilmer Skoog, Eetu Luostarinen), 5–0 (32.41) Mike Benning (Donovan Sebrango, Mackie Samoskevich), 5–1 (36.12) Justin Faulk (Alex DeBrincat, Ben Chiarot).

Tredje perioden: 6–1 (48.56) Cole Schwindt (Marek Alscher, Mikulas Hovorka), 7–1 (49.37) Cole Reinhardt (Luke Kunin, Matthew Tkachuk), 8–1 (58.12) Luke Kunin (Cole Reinhardt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-1-1

Detroit: 1-2-2