Målfest för Färjestad – 11–1 borta mot Huddinge IK

Färjestad-seger med 11–1 mot Huddinge IK

Färjestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Färjestads Simon Näslund tremålsskytt

Det blev en storseger för Färjestad när laget mötte Huddinge IK borta i U18 Nationell södra herr. Matchen slutade 1–11 (0–3, 0–4, 1–4).

I och med detta har Färjestad hela fem raka segrar i U18 Nationell södra herr.

Simon Caspersen-Snilsberg blev matchvinnare

Färjestad var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Färjestad startade andra perioden bäst och gick från 0–3 till 0–7 genom mål av Philip Tollefsen, Vilgot Nygren, Simon Näslund och Melvin Johansson.

Färjestad vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 11–1.

Färjestads Wille Andersson Jöhnk stod för fem poäng, varav ett mål, Simon Näslund gjorde tre mål och ett assist och Simon Caspersen-Snilsberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

Färjestads nya tabellposition är tredje plats medan Huddinge IK är på tolfte och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Färjestad som så sent som den 3 januari låg på tolfte plats.

Lagen möts igen 14 mars i Löfbergs Arena.

Söndag 1 februari spelar Huddinge IK hemma mot Grums 15.30 och Färjestad mot Djurgården borta 16.00 på Hovet.

Huddinge IK–Färjestad 1–11 (0–3, 0–4, 1–4)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (3.56) Simon Näslund (Simon Caspersen-Snilsberg), 0–2 (7.04) Simon Caspersen-Snilsberg (Arvid Billing), 0–3 (11.41) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk).

Andra perioden: 0–4 (21.32) Philip Tollefsen (Edvin Näslund, Joacim Olsson), 0–5 (30.13) Vilgot Nygren (Melvin Johansson), 0–6 (32.27) Simon Näslund (Wille Andersson Jöhnk, Simon Caspersen-Snilsberg), 0–7 (33.18) Melvin Johansson (Wille Andersson Jöhnk, Tom Bjurman).

Tredje perioden: 0–8 (45.51) Wille Andersson Jöhnk (Tom Bjurman, Oscar Blom), 0–9 (49.57) Max Haglund, 0–10 (50.25) Max Haglund (Wille Andersson Jöhnk), 0–11 (52.05) Simon Caspersen-Snilsberg (Simon Näslund), 1–11 (58.37) Edvin Vintheden (Emil Forslund, Alexander Hellqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 2-0-3

Färjestad: 5-0-0

Nästa match:

Huddinge IK: Grums IK, hemma, 1 februari 15.30

Färjestad: Djurgårdens IF, borta, 1 februari 16.00