Målfest för Enköping – 11–0 hemma mot Vallentuna

Enköping-seger med 11–0 mot Vallentuna

Emil De Pourbaix matchvinnare för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Det blev en storseger för Enköping när laget mötte Vallentuna hemma i U20 allettan östra. Matchen slutade 11–0 (5–0, 3–0, 3–0).

I och med detta har Vallentuna fyra förluster i rad.

Trångsund nästa för Enköping

Enköping dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Enköping som var starkast och gick från 5–0 till 8–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Gabriel Shafadi, Hampus Söderkvist och Tomasz Marzec.

Enköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Hedenfalk, Ludvig Söderberg och Linus Wall.

Hugo Hedenfalk gjorde två mål för Enköping och två målgivande passningar, Tomasz Marzec stod för ett mål och två assists, Ludvig Söderberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Gabriel Shafadi gjorde ett mål och två målgivande passningar och Tor Nordgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Vallentuna ligger på åttonde plats i tabellen och Enköping är på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Enköpings SK HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Vallentuna Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 7 februari möter Enköping Trångsund borta i Stortorpshallen 17.30 medan Vallentuna spelar hemma mot Wings HC Arlanda 10.40.

Enköping–Vallentuna 11–0 (5–0, 3–0, 3–0)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (3.24) Emil De Pourbaix (Isak Heikman, Felix Gustafsson), 2–0 (9.38) Alexander Malm, 3–0 (11.33) Emil De Pourbaix (Isak Heikman, Felix Gustafsson), 4–0 (15.03) Tor Nordgren (Gabriel Shafadi, Tomasz Marzec), 5–0 (18.02) Hugo Hedenfalk (Tomasz Marzec, Tor Nordgren).

Andra perioden: 6–0 (25.27) Gabriel Shafadi (Tor Nordgren, Elliot Riikola), 7–0 (27.25) Hampus Söderkvist (Gabriel Shafadi, Elliot Riikola), 8–0 (28.09) Tomasz Marzec (Hugo Hedenfalk).

Tredje perioden: 9–0 (40.23) Hugo Hedenfalk (Ludvig Söderberg, Joel Agné), 10–0 (50.03) Linus Wall (Hugo Hedenfalk, Ludvig Söderberg), 11–0 (58.51) Ludvig Söderberg (Linus Wall, Joel Agné).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-1-2

Vallentuna: 1-1-3

Nästa match:

Enköping: Trångsunds IF, borta, 7 februari 17.30

Vallentuna: Wings HC Arlanda, hemma, 7 februari 10.40