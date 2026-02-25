Målfest för Alingsås hemma mot Järnbrotts HK

Alingsås-seger med 10–0 mot Järnbrotts HK

Alingsås Leon Johansen tremålsskytt

Isac Nojonen avgjorde för Alingsås

Det blev en riktig storseger för Alingsås mot Järnbrotts HK hemma i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen slutade 10–0 (0–0, 5–0, 5–0).

Leon Johansen gjorde tre mål för Alingsås

Den första perioden slutade mållös.

Alingsås var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

Alingsås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Bratland, som gjorde två mål, Olle Boman, Leon Johansen och Adrian Nikadon.

Leon Johansen gjorde tre mål för Alingsås och spelade dessutom fram till två mål, Max Bratland stod för två mål och två assists, Linus Mörk hade tre assists och Isac Nojonen gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Alingsås har två segrar och tre förluster och 27–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järnbrotts HK har en vinst och fyra förluster och 13–46 i målskillnad.

U20 Div 1 A syd vår herr är nu färdigspelad. Alingsås slutar på fjärde plats och Järnbrotts HK på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Alingsås med 14–1.

Alingsås–Järnbrotts HK 10–0 (0–0, 5–0, 5–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Nolhaga Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.35) Isac Nojonen (Theo Norlander), 2–0 (24.52) Melker Björkblom (Olle Boman, Alvin Stenbäcken), 3–0 (25.21) Leon Johansen (Adrian Nikadon, Linus Mörk), 4–0 (31.15) Melvin Sylvén (Isac Nojonen, Max Bratland), 5–0 (35.00) Leon Johansen (Viggo Bratland, Max Bratland).

Tredje perioden: 6–0 (47.16) Leon Johansen (Linus Mörk, Viggo Bratland), 7–0 (48.04) Olle Boman (Leon Johansen), 8–0 (49.20) Max Bratland (Isac Nojonen, Erik Malmberg), 9–0 (58.39) Adrian Nikadon (Thor Andersson, Melvin Sylvén), 10–0 (59.47) Max Bratland (Linus Mörk, Leon Johansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Järnbrotts HK: 1-0-4