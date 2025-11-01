Målfest för AIK hemma mot Björklöven

AIK vann med 9–0 mot Björklöven

Daniele Wagner matchvinnare för AIK

AIK:s tredje seger för säsongen

Det blev en riktig storseger för AIK mot Björklöven hemma i U20 nationell norra. Matchen slutade 9–0 (2–0, 2–0, 5–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Björklöven vann med 6–4.

Det här var andra gången den här säsongen som AIK höll nollan.

AIK–Björklöven – mål för mål

AIK tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. AIK startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Gustav Sjöqvist och Sid Boije. AIK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Wiktor Jerneheim, som gjorde två mål, Daniele Wagner, Mattias Nyberg och Elliot Sigrell.

AIK:s Mattias Nyberg stod för ett mål och tre assists, Daniele Wagner gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Petr Minar hade tre assists, Elliot Sigrell gjorde ett mål och två målgivande passningar, Wiktor Jerneheim gjorde två mål och ett målgivande pass och Sid Boije gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att AIK nu ligger på sjunde plats i tabellen och Björklöven är sist, på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Björklöven med 6–4.

Söndag 2 november 12.00 möter AIK Modo Hockey U20 hemma i Ulriksdals IP medan Björklöven spelar borta mot Djurgården.

AIK–Björklöven 9–0 (2–0, 2–0, 5–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (3.37) Daniele Wagner (Petr Minar, Elliot Sigrell), 2–0 (6.48) Nikodemus Wernquist (Petr Minar, Mattias Nyberg).

Andra perioden: 3–0 (20.28) Gustav Sjöqvist (Borna Kopac), 4–0 (29.50) Sid Boije (Borna Kopac, Mattias Nyberg).

Tredje perioden: 5–0 (42.03) Daniele Wagner (Elliot Sigrell, Gustav Sjöqvist), 6–0 (44.23) Mattias Nyberg (Sid Boije, Wiktor Jerneheim), 7–0 (46.11) Wiktor Jerneheim (Tim Lindström, Douglas Lööv), 8–0 (47.42) Wiktor Jerneheim (Sid Boije, Mattias Nyberg), 9–0 (49.17) Elliot Sigrell (Daniele Wagner, Petr Minar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Björklöven: 2-1-2

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, hemma, 2 november

Björklöven: Djurgårdens IF, borta, 2 november