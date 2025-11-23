Malcom Gästrin het när Modo Hockey U20 besegrade Mora

Modo Hockey U20 segrade – 5–1 mot Mora

Modo Hockey U20:s Malcom Gästrin tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för Mora

Hemmalaget Modo Hockey U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Mora i U20 nationell norra. 5–1 (1–1, 2–0, 2–0) slutade söndagens match.

Romeo Edvardsen Sörensen gjorde 1–0 till Mora efter bara 3.53 på passning från Tim Thomsson och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen.

1–1 kom efter 17.35 när Malcom Gästrin hittade rätt framspelad av Elton Hermansson och Alex Zalesak.

Modo Hockey U20 gjorde också 2–1 efter 12.37 i andra perioden när Malcom Gästrin slog till på nytt framspelad av Sebastian Peter och Teodor Vettersand. Målet var Malcom Gästrins femte i U20 nationell norra.

Alex Zalesak gjorde dessutom 3–1 efter 16.37 på pass av Elton Hermansson och Kalle Byström.

3.28 in i tredje perioden fick Viggo Lundström utdelning på pass av Gustav Dahlin och ökade ledningen.

Efter 14.24 nätade Teodor Vettersand framspelad av Sebastian Peter och ökade ledningen för Modo Hockey U20.

Det här betyder att Modo Hockey U20 ligger på sjunde plats i tabellen och Mora är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Mora med 4–0.

Nästa motstånd för Modo Hockey U20 är Björklöven. Lagen möts söndag 30 november 12.00. Mora tar sig an Brynäs hemma lördag 29 november 15.00.

Modo Hockey U20–Mora 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (3.53) Romeo Edvardsen Sörensen (Tim Thomsson, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 1–1 (17.35) Malcom Gästrin (Elton Hermansson, Alex Zalesak).

Andra perioden: 2–1 (32.37) Malcom Gästrin (Sebastian Peter, Teodor Vettersand), 3–1 (36.37) Alex Zalesak (Elton Hermansson, Kalle Byström).

Tredje perioden: 4–1 (43.28) Viggo Lundström (Gustav Dahlin), 5–1 (54.24) Teodor Vettersand (Sebastian Peter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-1-1

Mora: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey U20: IF Björklöven, borta, 30 november

Mora: Brynäs IF, hemma, 29 november