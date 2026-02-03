Mälarö Hockey U18 vann i förlängningen mot Saltsjöbadens IF U18

Mälarö Hockey U18-seger med 4–3 efter förlängning

Robin Nilsson avgjorde för Mälarö Hockey U18

Andra raka segern för Mälarö Hockey U18

Det blev en riktigt tajt match när Mälarö Hockey U18 tog emot Saltsjöbadens IF U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0). Robin Nilsson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Mälarö Hockey U18.

SK Iron Hockey nästa för Mälarö Hockey U18

Oliver Fejér gjorde 1–0 till Mälarö Hockey U18 efter bara 1.01 efter förarbete av Ossian Brunell och Alexander Gredin. Saltsjöbadens IF U18 kvitterade när Lucas Broo fick träff framspelad av Sam Zekkar och Charlie Jacobson efter 14.38.

Mälarö Hockey U18 startade andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Christopher Papas Zaric och Vilmer Wesley innan Saltsjöbadens IF U18 svarade och gjorde 3–2 genom Sam Zekkar.

Efter 3.01 i tredje perioden kvitterade Saltsjöbadens IF U18 genom Holger Fougstedt på passning från Sam Zekkar.

I förlängningen tog det 3.25 innan Mälarö Hockey U18 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Robin Nilsson, på pass av Vilmer Wesley.

Sam Zekkar gjorde ett mål för Saltsjöbadens IF U18 och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Saltsjöbadens IF U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen. Mälarö Hockey U18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Saltsjöbaden med 5–4.

Torsdag 5 februari spelar Mälarö Hockey U18 borta mot SK Iron Hockey 19.45 och Saltsjöbadens IF U18 mot Värmdö HC 2 borta 20.00 i Ekhallen.

Mälarö Hockey U18–Saltsjöbadens IF U18 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 1–0 (1.01) Oliver Fejér (Ossian Brunell, Alexander Gredin), 1–1 (14.38) Lucas Broo (Sam Zekkar, Charlie Jacobson).

Andra perioden: 2–1 (23.14) Christopher Papas Zaric (Mattias Markusson), 3–1 (31.18) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, Alexander Täktén), 3–2 (37.09) Sam Zekkar.

Tredje perioden: 3–3 (43.01) Holger Fougstedt (Sam Zekkar).

Förlängning: 4–3 (63.25) Robin Nilsson (Vilmer Wesley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 3-1-1

Saltsjöbadens IF U18: 4-1-0

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: SK Iron Hockey, borta, 5 februari 19.45

Saltsjöbadens IF U18: Värmdö HC 2, borta, 5 februari 20.00